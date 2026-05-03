Osman Tastan y Anas Mohamad, oriundos de Países Bajos y activistas de la Flotilla humanitaria para Gaza, llegaron a su país natal y fueron recibidos con globos y flores en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol.

Los dos holandeses eran parte de la tripulación que fue interceptada en aguas internacionales por Israel y posteriormente deportada a la costa de Creta, en Grecia, que tramitó la vuelta de los pasajeros a sus naciones de origen.

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