Macron llegó a la vandalizada alcaldía de Marsella
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Macron llegó a la vandalizada alcaldía de Marsella
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto al alcalde de Marsella, Benoit Payan, se reunieron en edificio municipal, uno de los tantos vandalizados durante las protestas que desde hace una semana sacuden a las principales ciudades galas.
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