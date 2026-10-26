Manifestantes marcharon a favor de Carabineros
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Organizados a través de redes sociales, algunos grupos de activistas se reunieron el domingo en el sector de Plaza Baquedano para realizar una "marcha nacional por Carabineros", en la que incluso hubo algunos forcejeos a raíz de gritos contra los manifestantes.
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