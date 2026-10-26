Londres cambia: Oxford Street elimina los vehículos y será solo peatonal
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Los tradicionales buses rojos de dos pisos, los taxis negros, las bicicletas y los atochamientos dejaron de ser parte del paisaje de la calle Oxford Street, la principal arteria comercial de Londres y una de las más emblemáticas del Reino Unido.
La capital británica determinó cerrar al tráfico rodado casi un kilómetro de su tramo más transitado, para dar paso exclusivo a los peatones.
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