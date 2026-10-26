Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.9°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Londres cambia: Oxford Street elimina los vehículos y será solo peatonal

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Los tradicionales buses rojos de dos pisos, los taxis negros, las bicicletas y los atochamientos dejaron de ser parte del paisaje de la calle Oxford Street, la principal arteria comercial de Londres y una de las más emblemáticas del Reino Unido.

La capital británica determinó cerrar al tráfico rodado casi un kilómetro de su tramo más transitado, para dar paso exclusivo a los peatones.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados