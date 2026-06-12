Medios iraníes dicen que un "memorando de entendimiento" con EE.UU. está "casi finalizado"

Irán asegura que la parte principal del texto del "memorando de entendimiento" con Estados Unidos se encuentra desde ayer "casi finalizada", aunque cuestiones como la nuclear o el levantamiento de sanciones se negociarán en otro acuerdo futuro, por lo que no se trataría de un acuerdo final.

El medio oficial IRNA aseguró este viernes que el texto que ayer el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dijo que estaba "casi finalizado" no es el que especulan los medios, sino que se basa en los 14 puntos que impone Teherán y es solo "un memorando de entendimiento", pues seguirían negociando el "acuerdo final".

"En cuanto al texto, sus partes principales están casi finalizadas", dijo ayer Bagaei, poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que acababan de alcanzar "un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán" y que quedaba "la formalización de los documentos, lo cual debería completarse en los próximos días".

En ese sentido, IRNA enfatizó que Irán sigue firme en sus líneas rojas. De ese modo, lo firmado ahora por Estados Unidos e Irán no incluiría acuerdos en materia nuclear ni tampoco el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre Irán, sino que esos dos temas se incorporarían a una nueva negociación que comenzaría en el plazo de 60 días.

También se incluiría en esa negociación la compensación a Irán por los daños causados en la guerra.

Además, Irán solo firmaría ahora un texto que incluye la normalización del paso por Ormuz, gestionado por Irán, cuando acabe la guerra y el fin "del bloqueo ilegal" de Estados Unidos; que incluya a Líbano y el fin de la ofensiva israelí y la "garantía clara" de la liberación de los activos iraníes bloqueados, que deberán ser liberados, alguno de ellos, "de inmediato".

"Según lo previsto, si se firma el memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra y las negociaciones de 60 días resultan exitosas, el acuerdo final se implementará en un plazo determinado y de forma gradual, dentro del marco de las etapas correspondiente", estima IRNA.

De todas formas, según este medio oficial, Irán llega con "total desconfianza hacia la otra parte" y estaría "plenamente preparada para afrontar cualquier incumplimiento de promesa o engaño".

"Es evidente que la simple firma de un acuerdo para poner fin a la guerra no garantiza que las partes estadounidense e israelí lo cumplan", subraya.