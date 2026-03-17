El Coliseo de Roma estrenó este martes un paseo de mármol a su alrededor que completa el perímetro de su fachada original, perdida en parte con el paso del tiempo, un proyecto firmado por el famoso arquitecto Stefano Boeri para "democratizar" el monumento que ha suscitado un encendido debate.

"Hemos llevado a cabo un trabajo filológico para permitir a la gente sentirse dentro del Coliseo aunque no esté en su interior. Este será un lugar de descanso y para pensar antes y después de haber visitado el monumento", explicó el arquitecto.

Sin embargo, el proyecto ha sido cuestionado por algunos expertos en conservación dado que altera -inevitablemente- el aspecto de la joya por excelencia de la Ciudad Eterna, su gran símbolo.

El arquitecto y profesor de Restauración de la Universidad Roma Tres, Michele Zampilli, es uno de los expertos más críticos con este pavimento: "El feo e inoportuno".

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