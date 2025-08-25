Periodistas, médicos y rescatistas: El nuevo ataque de Israel en Gaza que indigna al mundo

Cinco periodistas, un rescatista y un estudiante de medicina son algunos de los 20 palestinos asesinados este lunes por el Ejército israelí en dos bombardeos consecutivos contra el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

El ataque, que quedó grabado en video, y cuya autoría han reconocido las fuerzas israelíes, ha sido condenado por países como Reino Unido o España, y por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Israel aún no ha explicado los motivos del ataque directo, y se ha limitado a asegurar que iniciará una investigación y que lamenta "el daño a individuos no involucrados".

Sin embargo, medios locales como el periódico Haaretz apuntan a que el objetivo de las tropas podría haber sido una cámara que, alegaban, servía para observar los movimientos de los militares.

El lugar atacado, la escalera en la última planta de uno de los edificios del complejo médico Nasser, era utilizado frecuentemente por periodistas para hacer conexiones en directo.

El propio Haaretz, que cita a altos cargos militares, destaca que la zona está llena de cámaras, y que no está claro todavía quién autorizó el ataque.

Trabajaban para medios internacionales

Al menos tres de los cinco periodistas asesinados hoy por Israel trabajaban para medios internacionales: Hossam al Masri colaboraba con la agencia británica de noticias Reuters; Miriam Abu Daqqa lo hacía con la estadounidense Associated Press (AP); y Mohamed Salama era cámara para la cadena catarí Al Jazeera.

Los otros dos periodistas, Moaz Abu Taha y Ahmed Abu Aziz, eran reporteros independientes y colaboraban con varios medios de comunicación.

El ataque consistió en dos impactos. El primero de ellos mató al cámara de Reuters, que se encontraba en la escalera trabajando. Tras la explosión, colegas periodistas y también rescatistas acudieron a atender a las víctimas, cuando se produjo un segundo impacto.

Esta técnica, conocida militarmente como "doble impacto", es ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar a las posibles víctimas de un primer bombardeo.

Condena local e internacional

El incidente fue inmediatamente condenado por Hamás, que controla la Franja de Gaza, y por el Gobierno palestino de Mahmud Abás, que gestiona de forma parcial las ciudades palestinas de Cisjordania ocupada.

Israel "vuelve a demostrar su desprecio por el derecho internacional y las convenciones humanitarias, desafiando a la comunidad internacional y a la ONU al atacar deliberadamente un complejo médico civil y asesinar a grupos protegidos por el derecho internacional humanitario", dijo el grupo islamista en un mensaje.

Abás, por su parte, pidió intervenir al Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a los periodistas gazatíes, y a la comunidad internacional para poner freno a "estos crímenes sistemáticos".

Mientras, la Asociación de la Prensa Extranjera en Israel y los territorios palestinos, FPA, pidió explicaciones al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y denunció que se trata de uno de los ataques "más letales contra periodistas que trabajan para medios internacionales" desde el inicio de la guerra.

En la arena internacional, el ministro de Exteriores de Reino Unido, David Lammy, dijo en su cuenta de la red social X sentirse "horrorizado" por los ataques contra el Nasser, y reiteró la necesidad de un alto al fuego en el enclave.

El responsable español de Exteriores, José Manuel Albares, también condenó el incidente en una publicación en la misma red social, y dijo que "la guerra en Gaza tiene que terminar ya".

El ataque israelí hoy contra un hospital en Gaza y contra periodistas, las muertes que ha causado, la hambruna inducida, todo ello son violaciones gravísimas del derecho internacional humanitario.



La guerra en Gaza tiene que terminar ya. España trabaja cada día para ello, https://t.co/y1cCUiRRWl — José Manuel Albares (@jmalbares) August 25, 2025

Según el Gobierno gazatí, en manos de Hamás, ya son 245 los periodistas y comunicadores asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), por su parte, ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.