Netanyahu viaja a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará el lunes 27 de julio a Washington para reunirse al día siguiente con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El desplazamiento se producirá "por invitación del presidente Trump", según la oficina de Netanyahu, que no ha especificado cuántos días durará el viaje, que sí incluirá la asistencia del premier hebreo al funeral del senador Lindsey Graham, a quien el comunicado oficial de la visita define como un "amigo de Israel".

El encuentro entre Netanyahu y Trump, el primero cara a cara entre ambos líderes desde febrero y el inicio de la guerra con Irán, se produce en medio de una escalada de las hostilidades entre EE.UU. e Irán, con Israel en alerta ante la posibilidad de que el frente se pueda ampliar hasta su territorio.

En los últimos meses, la relación entre Netanyahu y Trump ha ido fluctuando desde una extrema cordialidad hasta incluso ataques verbales por vía telefónica por parte del presidente estadounidense, como el que salió a la luz a principios del mes de junio.

Entonces, Trump trataba de conseguir afianzar un memorando de entendimiento como supuesto paso previo al fin de la guerra con Irán, pero los ataques de Israel contra el sur del Líbano y la capital (Beirut) hacían que Teherán se negara a dar el paso definitivo.

Según reveló Axios, y posteriormente confirmó el propio Trump, durante una llamada telefónica sobre la ofensiva israelí en Líbano, Trump perdió los nervios y dijo a Netanyahu, entre otras frases: "Eres un puto loco,estarías en prisión si no fuera por mí, "todo el mundo odia a Israel por esto".

Netanyahu, que ha estado muy presionado por los ministros ultraderechistas de su Gobierno para que continúe atacando Líbano e incluso a Irán sin necesitar del respaldo de Trump, rebajó la tensión y aseguró que la relación con Trump es estrecha y que siguen compartiendo objetivos comunes.

La previa de la visita además ha estado marcada por las declaraciones del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien estudiaba la posibilidad de detener a Netanyahu si pisaba la ciudad, dada la orden de la Corte Penal Internacional que pesa sobre él, aunque luego reconoció que la policía local no estaba facultada para acometer dicha operación.