El Consulado General de Perú habilitó tres locales de votación en Chile para que sus ciudadanos participen este domingo de las elecciones para elegir presidente de la República -entre 35 postulantes-, además de representantes para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento para el periodo 2026-2031.

Santiago, Viña del Mar y Concepción, lugares donde se ubican los locales de votación, han recibido a miles de ciudadanos del país vecino que han participado del proceso.

Asimismo, también se informó que han votado en otras ciudades, bajo la organización y despliegue de las oficinas consulares de la Cancillería peruana, como en Iquique, Antofagasta y Arica.

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