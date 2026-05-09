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Colo Colo festejó una remontada ante D. Concepción en el Monumental por la Copa de la Liga

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Con una sólida reacción en la segunda mitad, Colo Colo derrotó 3-1 a un eliminado Deportes Concepción en Macul por la quinta fecha del certamen. El equipo albo supo sobreponerse al balde de agua fría que significó el gol de Larrivey antes del descanso, y con una ráfaga de Romero, Hernández y Madrid, sentenció un triunfo que los deja en una posición inmejorable de cara a la clasificación.

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