Colo Colo festejó una remontada ante D. Concepción en el Monumental por la Copa de la Liga
Publicado:
Fotos Destacadas
Ignacio Fuenzalida lideró la remontada de Audax con un triplete ante La Serena en La Portada
Casi 1000 niños llegaron al casting de la versión infantil de "Ahora caigo"
Inter de Milán se reunió con el papa León XIV tras coronarse campeón en Italia
Fotos Recientes
Colo Colo festejó una remontada ante D. Concepción en el Monumental por la Copa de la Liga
Ignacio Fuenzalida lideró la remontada de Audax con un triplete ante La Serena en La Portada
Inauguran una estatua dorada de Trump de 4,5 metros en su club de golf
Con una sólida reacción en la segunda mitad, Colo Colo derrotó 3-1 a un eliminado Deportes Concepción en Macul por la quinta fecha del certamen. El equipo albo supo sobreponerse al balde de agua fría que significó el gol de Larrivey antes del descanso, y con una ráfaga de Romero, Hernández y Madrid, sentenció un triunfo que los deja en una posición inmejorable de cara a la clasificación.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados