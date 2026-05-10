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Los Thunder ganaron para dejar a los Lakers al borde del nocaut en semis de conferencia

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Okahoma City Thunder, campeón defensor de la NBA, volvió a golpear a Los Angeles Lakers en las semifinales de la Conferencia Oeste con un marcador de 131-108 que dejó la serie 3-0; a solo un triunfo de sellar su paso a la definición de su zona.

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