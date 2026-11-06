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La formación de Colo Colo para ir a buscar el título ante Ñublense en Chillán

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Fernando Ortiz alistó el 11 estelar de Colo Colo para visitar a Ñublense este domingo 8 de noviembre (15:00 horas), con la misión de abrochar definitivamente el título en la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

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