La formación de Colo Colo para ir a buscar el título ante Ñublense en Chillán
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Fernando Ortiz alistó el 11 estelar de Colo Colo para visitar a Ñublense este domingo 8 de noviembre (15:00 horas), con la misión de abrochar definitivamente el título en la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.
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