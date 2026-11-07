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Palestino perdió con La Serena y encadenó su quinto traspié

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Palestino alcanzó cinco fechas seguidas sin triunfos en la Liga de Primera e hipotecó su ubicación dentro de la zona de Copa Sudamericana, luego de sufrir un 1-0 en su visita a Deportes La Serena por la jornada 27.

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