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Palestino alcanzó cinco fechas seguidas sin triunfos en la Liga de Primera e hipotecó su ubicación dentro de la zona de Copa Sudamericana, luego de sufrir un 1-0 en su visita a Deportes La Serena por la jornada 27.
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