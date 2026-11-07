Deportes Concepción se cobró revancha y batió a Everton en el Sausalito
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Con sendos golazos de Aldrix Jara y Jorge Henríquez, Deportes Concepción se cobró revancha del duelo por la primera rueda y le devolvió un 0-2 a Everton en Viña del Mar por la fecha 27. Con esto, el cuadro entrenado por Fernando Díaz se posicionó séptimo con 38 puntos, quedando fuera de la clasificación a Copa Sudamericana solo por diferencia de gol en comparación a Palestino.
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