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Deportes Concepción se cobró revancha y batió a Everton en el Sausalito

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Con sendos golazos de Aldrix Jara y Jorge Henríquez, Deportes Concepción se cobró revancha del duelo por la primera rueda y le devolvió un 0-2 a Everton en Viña del Mar por la fecha 27. Con esto, el cuadro entrenado por Fernando Díaz se posicionó séptimo con 38 puntos, quedando fuera de la clasificación a Copa Sudamericana solo por diferencia de gol en comparación a Palestino.

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