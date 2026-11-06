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El papa León XIV inició en Uruguay su gira por Latinoamérica

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El papa León XIV comenzó este viernes en Uruguay su gira de 12 días por Latinoamérica, que también contemplará visitas por Argentina y Perú.

A media tarde, el pontífice aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco de Montevideo, y fue recibido en la misma pista por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, acto que contó con honores militares y la entrega de un ramo de flores de manos de dos niños.

Tras saludar a los obispos del país en la misma terminal, León XIV viajó en un automóvil por la rambla de la capital hacia la Ciudad Vieja, donde se desarrolla una ceremonia de bienvenida, acompañada por miles de personas.

Al encuentro fueron invitados integrantes de la sociedad civil, del cuerpo diplomático y autoridades, entre ellas, los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.

"Desde este primer encuentro, deseo hacer llegar mis saludos a todos los uruguayos, donde quiera que se encuentren", expresó el pontífice -en perfecto español- ante los fieles presentes en su primer acto en el país.

Acto seguido, valoró que, hasta el domingo, "tendré la alegría de recorrer algunos lugares de esta tierra, acercarme a su historia, y encontrarme con hombres y mujeres que, en realidades muy diversas, forman parte de la vida del país".

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