León XIV llegó a Barcelona para su visita de dos días a Cataluña

El papa León XIV arribó a Barcelona para su visita de dos días a Cataluña, en el marco de su gira apostólica por España, en la que ya se reunió con el rey, ofició una multitudinaria misa e incluso participó en una actividad con el club Real Madrid.

En el aeropuerto de Barcelona esperaban al pontífice para darle la bienvenida el presidente del gobierno regional, Salvador Illa; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el delegado del Ejecutivo en Cataluña, Carlos Prieto; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, entre otras autoridades.

León XIV voló junto a la delegación vaticana y un grupo de unos 80 periodistas en un A320 que la aerolínea Iberia habilitó especialmente para la ocasión.

La primera actividad oficial en Barcelona será en la catedral, para el rezo de las horas en el altar mayor, un acto litúrgico en el que estará presente el arzobispo barcelonés, el cardenal Joan Josep Omella, los canónigos, la curia diocesana y voluntarios.

A partir de las 18:00 horas locales, comenzará la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el acto más multitudinario de su visita a Cataluña, con la asistencia de 40.000 personas.

El miércoles en tanto, la agenda incluye una visita al centro penitenciario de Brians 1 y desde allí se dirigirá a la Abadía de Montserrat.

El viaje apostólico del pontífice a España, el primero que efectúa a un país de la Unión Europea, continuará el 11 y 12 de junio en el archipiélago de Canarias, donde tendrá encuentros con migrantes y celebrará dos misas.