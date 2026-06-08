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Florentino Pérez recibió al papa León XIV y le regaló una camiseta de Real Madrid

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Después de poner a la venta una camiseta con su nombre, Florentino Pérez recibió en el "Santiago Bernabéu" al papa León XIV. Además de obsequiarle una camiseta de Real Madrid, el sumo pontífice recorrió las instalaciones del recinto junto al presidente de la institución "merengue".

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