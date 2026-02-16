Síguenos:
Autoridades iniciaron desalojo del campamento Santa Marta en Maipú

Publicado:
Con incidentes menores se inició este lunes el proceso de desalojo de la toma Santa Marta, en la comuna de Maipú, en un operativo conjunto que se extenderá por dos días.

A primera hora una pareja fue detenida por intentar evitar el trabajo policial, mientras que posteriormente fueron aprehendidas otras dos personas tras un intento de agresión al alcalde Tomás Vodanovic.

