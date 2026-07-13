Desde la cárcel, Maduro agradeció la ayuda internacional a Venezuela

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se encuentra detenido en Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, agradeció a los gobiernos que han ayudado a su país luego de los terremotos del pasado 24 de junio, que dejan al menos 4.490 muertos y 16.740 heridos.

"Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y Gobiernos del mundo que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para nuestra patria", reza un escrito publicado en su cuenta de X este domingo.

El texto no menciona a algún país en específico, de los muchos que han expresado su solidaridad con el envío de ayuda a Venezuela; entre ellos EE.UU, cuyo gobierno ha dado una "masiva respuesta humanitaria" que superó los 386 millones de dólares, entregados "sin ningún retraso", según informó la Administración Trump.

Este domingo, la Embajada estadounidense en Caracas aseguró que sus fuerzas militares "están apoyando las operaciones de ayuda (...) lideradas por el Departamento de Estado tras los devastadores terremotos" en el país sudamericano.

Maduro dijo confiar en que "otra vez Venezuela renacerá con unión y perseverancia", según su cuenta de X, que frecuentemente publica mensajes pero se desconoce quién la administra.

Además de EE.UU, múltiples países de varios continentes han apoyado a Caracas en labores de búsqueda y rescate, en asistencia sanitaria y en entrega de ayuda humanitaria, a lo que sigue el proceso de recuperación y reconstrucción de la infraestructura afectada, sobre todo en la devastada región de La Guaira, aledaña a la capital.

Maduro y Flores permanecen en una prisión federal de Nueva York, donde enfrentan un proceso judicial, tras ser acusados de narcoterrorismo, uso de armas y conspirar para exportar droga a EE.UU.