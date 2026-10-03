ACNUR espera que transición en Venezuela facilite retorno de migrantes

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, expresó este sábado su confianza en que la transición en Venezuela genere un entorno de seguridad y estabilidad que permita el retorno de todos aquellos migrantes venezolanos que deseen hacerlo.

"Muchos desean regresar a casa, y quieren hacerlo, por supuesto, con seguridad y dignidad, en paz, con la reconciliación nacional y el reconocimiento de estas importantes preocupaciones y expectativas. Esperamos que mucha gente emprenda el viaje y regrese a casa", dijo Salih en entrevista con EFE al término de su visita de dos días a Venezuela, la primera de un alto comisionado de ACNUR al país.

Salih, no obstante, resaltó que volver "es solo el comienzo" y que todavía falta "mucho por hacer" para que las personas que se han sentido en riesgo puedan reintegrarse de forma segura a la sociedad.

"Este país (...) ha atravesado desafíos muy, muy difíciles a lo largo de los años y esperemos que la paz, la reconciliación nacional y la inclusión creen el entorno propicio para que muchos venezolanos que han huido de su país tengan la oportunidad de regresar", continuó.

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), un mecanismo coliderado por Acnur y la Organización Internacional de Migraciones, unos 6,9 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años.

El alto comisionado dijo que trabaja con el gobierno y otros organismos para tratar de facilitar los retornos voluntarios, así como con las autoridades de toda la región "para ayudar a los venezolanos que han huido del país en los últimos años", y aseveró que "muchos de ellos están deseando que llegue el día en que puedan regresar a su país".

El representante de la ONU se reunió el viernes con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras autoridades para conversar sobre el retorno de migrantes y la reintegración, las consecuencias de los terromotos y un nuevo capítulo de cooperación.

En esa reunión, estuvo acompañado por la directora regional para las Américas de ACNUR, Isabel Márquez, y el coordinador residente de las Naciones Unidas, Álvaro Rodríguez, según las imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

También estuvieron presentes en el encuentro el canciller venezolano, Félix Plasencia, el vicecanciller Oliver Blanco, y el viceministro para temas multilaterales, Joaquín Pérez.

El representante de la ACNUR se reunió el mes pasado con Plasencia en el marco de la Asamblea General de la ONU, oportunidad en que ratificaron el compromiso de afianzar una cooperación conjunta, según una nota de la Cancillería venezolana.

La visita de Salih se da en medio de un proceso de apertura de Venezuela con organismos internacionales, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.