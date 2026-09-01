China exige proteger sus intereses en Venezuela tras acuerdo petrolero con EE.UU.

China exigió este martes que se protejan sus intereses en Venezuela, después de que distintos medios informaran que el nuevo acuerdo petrolero entre Caracas y Washington podría afectar campos donde operaban compañías del gigante asiático.

"Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados", declaró el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa.

El vocero respondió así a informaciones según las cuales una empresa estadounidense asumiría el control de varios campos venezolanos anteriormente en manos de las compañías estatales chinas Sinopec y CNPC, como parte del pacto promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Guo no confirmó los posibles cambios de control y se limitó a señalar que Beijing había "tomado nota de las informaciones".

Asimismo, recalcó que la cooperación entre China y Venezuela "está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países". Añadió que las relaciones económicas y comerciales entre naciones deben regirse por los principios de igualdad y beneficio mutuo.

China mantiene desde hace años importantes intereses en el sector petrolero venezolano. Empresas estatales como CNPC y Sinopec han participado en proyectos de exploración y producción, en el marco de la estrecha relación económica desarrollada entre Beijing y Caracas durante los gobiernos chavistas.

El acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes un acuerdo mediante el cual Washington controlará más del 20% de las reservas de crudo venezolanas, casi ocho meses después del acercamiento entre el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la Administración de Trump.

El pacto se concretó tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense en enero.

Rodríguez detalló el sábado que el acuerdo tendrá una vigencia de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo.

Además, el convenio establece como objetivo alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

Desde la captura de Maduro, Washington ha tutelado al Gobierno encabezado por Rodríguez y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas, tras más de dos décadas de distanciamiento bilateral.

Este proceso ha incluido una flexibilización de las sanciones y nuevos convenios con inversionistas, aunque el alivio económico todavía no se refleja en la vida cotidiana de los venezolanos.