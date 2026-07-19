Venezuela: Muertos por el doble terremoto ascendieron a 5.208

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en Venezuela ascendió este domingo a 5.208, luego de que las autoridades sumaran 89 fallecidos, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, indicó el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Asimismo, hay 23.820 personas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Desde que ocurrieron los terremotos el 24 de junio, se han registrado 1.388 réplicas: la última ocurrió la madrugada de este domingo, de magnitud 3 y a 9 kilómetros del oeste de La Guaira, con una profundidad de 3,9 kilómetros, de acuerdo al reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Según el balance oficial, hay 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Plan de Remediación Ambiental

Este domingo, el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) de Venezuela informó que avanza en el Plan de Remediación Ambiental para el saneamiento integral y reordenamiento de la costa del estado La Guaira, el más afectado por los terremotos de hace casi un mes.

En una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que una de las técnicas contempladas para este proceso es el de la fitorremediación a través de la siembra de especies vegetales específicas para "propiciar la restauración de las condiciones ambientales de la línea costera".

Además, sostuvo que habrá una reorganización del territorio desde un enfoque de planificación "consciente" para definir los nuevos usos del espacio y el resguardo de la naturaleza, sin precisar mayores detalles.

El viernes, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, informó que el doble sismo ha dejado 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).