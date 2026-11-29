Así fue la Paris Parade 2026 en el centro de Santiago
Publicado:
Fotos Destacadas
Con gol de campeón de la Libertadores: La Roja sub 20 empató en amistoso con México
Colo Colo venció a Racing y mantuvo el ritmo ganador de cara al clásico con la UC
Cuarta jornada de paro de camioneros: Últimos bloqueos y retiro de vehículos en las rutas
Fotos Recientes
Así fue la Paris Parade 2026 en el centro de Santiago
Realizan simulacro por choque con incendio al interior del Túnel San Cristóbal
Mercedes hizo el "un-dos" en Catar con Antonelli y un desafortunado Russell
Miles de personas llegaron este domingo al centro de Santiago para participar de la 15ª edición del Paris Parade, espectáculo que contó con 13 globos gigantes, más de 700 artistas, 36 elementos escénicos, cuatro bandas en vivo y el tradicional trineo del Viejito Pascuero.
El recorrido comenzó a las 11:00 en Avenida Providencia, a la altura de Salvador, y finalizó frente al Palacio de La Moneda, en un recorrido de tres kilómetros.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados