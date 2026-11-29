Miles de personas llegaron este domingo al centro de Santiago para participar de la 15ª edición del Paris Parade, espectáculo que contó con 13 globos gigantes, más de 700 artistas, 36 elementos escénicos, cuatro bandas en vivo y el tradicional trineo del Viejito Pascuero.

El recorrido comenzó a las 11:00 en Avenida Providencia, a la altura de Salvador, y finalizó frente al Palacio de La Moneda, en un recorrido de tres kilómetros.

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