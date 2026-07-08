Con incidentes concluyó una manifestacion de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam) frente al Palacio La Moneda, en protesta por los recortes presupuestarios dispuestos por el Gobierno y que -acusan- dejan en precaria situación a la atención primaria.

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