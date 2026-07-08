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Cientos de aficionados al fútbol en la Franja de Gaza se reunieron ayer martes para apoyar a Egipto en la Copa del Mundo bajo el lema de ser un mismo país. Pese a la caída, el entusiasmo se hizo sentir entre las ruinas de la localidad de Nuseirat.
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