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Hinchas de Gaza apoyaron a Egipto en duelo ante Argentina: Somos el mismo país

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Cientos de aficionados al fútbol en la Franja de Gaza se reunieron ayer martes para apoyar a Egipto en la Copa del Mundo bajo el lema de ser un mismo país. Pese a la caída, el entusiasmo se hizo sentir entre las ruinas de la localidad de Nuseirat.

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