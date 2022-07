"En la noche hay una sensación de mucha inseguridad", manifestó una vecina de la Plaza Baquedano a Cooperativa, que recorrió el barrio de la denominada "zona cero" del estallido social, donde reclaman que existen constantes asaltos y que al menos cada viernes ocurren ataques contra comercios. Expresaron que viven una realidad de angustia e impotencia por no poder reconstruir ni abrir en plenitud sus locales. "Hay mucha delincuencia después de las 8 de la noche, no se podría trabajar más tarde, hay muchos robos", dijo una locataria que, como muchos, prefiere resguardar su anonimato; y comparó que "antiguamente aquí se trabajaba hasta las 4 de la mañana, pero ahora llegamos hasta las 8 de la noche máximo”. "El sector cambió, van a pasar años para que vuelva a ser como era", opinó un conserje del Teatro Universidad de Chile, que se ubica junto a uno de los accesos a la estación Baquedano del Metro. "Desde el 18 de octubre del 2019, la zona fue gravemente atacada en términos estructurales; el lugar visualmente es bastante inhóspito, parece una zona en guerra", describió Carlos Siri, dueño de la sanguchería Antigua Fuente (ex Fuente Alemana), que ha sido objeto de constante vandalismo durante los viernes de protesta e incidentes. Los detalles en la crónica del periodista Javier Negreto.

