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Tópicos: País | Consumidores

"Estaremos una semana sin comer tomates": Gobierno justifica alza de precios por cortes en carreteras

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los fuertes temporales registrados en el país han impedido el tránsito en la Ruta 5 Norte e interrumpido el abastecimiento de verduras.

En tanto, economistas advierten que las proyecciones del mercado enfrentan serios riesgos adicionales por factores climáticos y geopolíticos.

 ATON (referencial)

La menor llegada de hortalizas desde la Región de Arica generó un incremento en los valores cobrados en los mercados centrales.

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Los problemas de infraestructura y conectividad generados por el paso de los temporales han dificultado el transporte desde las zonas productoras del norte hacia la zona central, una situación que ya proyecta alza de precios en productos como el tomate y otras hortalizas.

Según explican autoridades, la principal causa de este desabastecimiento temporal radica en los cortes registrados en rutas clave de la red vial nacional, en particular en la Ruta 5 Norte.

La emergencia paraliza el flujo continuo de hortalizas procedentes de la Región de Arica y Parinacota, principal proveedora durante los meses de invierno.

"Claro que los tomates tienen que estar caros. Si en esta época ¿de dónde vienen los tomates? De Arica, no hay producción de tomate en el Valle Central. Y si está la Panamericana Norte cortada, obviamente no están llegando tomates a Santiago", advirtió el ministro de Agricultura, Jaime Campos.

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El ministro Jaime Campos afirmó sin rodeos que "estaremos una semana sin comer tomates" mientras concluyen las reparaciones en la vía. (FOTO: ATON)

Frente a esto, el secretario de Estado señaló que, al existir menos oferta, "el precio del tomate tiene que haber subido. Pero ya se va a arreglar la carretera y van a llegar los tomates".

"Estaremos una semana sin comer tomates", respondió Campos al abordar esta alza, enfatizando que se trata de un problema logístico puntual y no de una pérdida estructural de cultivos.

Una vez que concluyan los trabajos de emergencia en las rutas y se restablezca el tránsito pesado, los volúmenes de envío se regularizarán, reduciendo la presión sobre los precios al consumidor.

Operadores financieros prevén inflación al alza por impacto de temporales y petróleo

En tanto, el escenario macroeconómico local enfrenta nuevas presiones inflacionarias de cara al segundo semestre del año.

Así lo reflejó la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) dada a conocer por el Banco Central, la cual proyecta una trayectoria ascendente para el IPC: 0,1% en julio, 0,3% en agosto y 0,5% en septiembre.

Sin embargo, estos números podrían quedarse cortos ante la coincidencia de shocks externos e internos. Por un lado, el encarecimiento del petróleo en los mercados globales ejercerá presión sobre las bencinas; por otro, los destrozos provocados por las lluvias en la infraestructura agrícola impactarán a las frutas y verduras.

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La escalada del crudo internacional traspasará mayores costos al transporte y los combustibles locales. (FOTO: ATON)

"Corresponden a un escenario base que hoy tiene un claro sesgo al alza. Primero, si los daños de los temporales resultan mayores a los previstos, veremos presiones en frutas y verduras frescas, componentes volátiles pero de alta incidencia en el IPC mensual", detalló Rodrigo Ortiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado.

El experto sumó a esto que "si el petróleo mantiene su escalada por el conflicto, ese mayor precio se traspasa con rezago a bencinas y transporte, porque el Mepco suaviza el ajuste, pero no lo elimina".

"Con ambos factores activos no sería extraño ver registros de una o dos décimas más por sobre lo proyectado, especialmente en agosto y septiembre", enfatizó.

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