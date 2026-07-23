El alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, remarcó en El Diario de Cooperativa que la comuna está "cerrada" para turistas hasta nuevo aviso, pues el municipio está enfocado en habilitar rutas que resultaron cortadas durante el inédito temporal.

La autoridad relevó que "como no llovía hace muchos años, se vinieron todos los cerros abajo: muchos rodados, muchas quebradas, y quedamos prácticamente incomunicados, no solo con la comuna más cercana, que es Vicuña, sino que entre nosotros mismos".

Sin embargo, Ahumada advirtió que fuera de las evacuaciones preventivas, "el 98% de las emergencias fueron por sacar a turistas de las quebradas", entre ellos, algunos que "querían sacarse fotos en la nieve y sus autos se resbalaban, cayendo a zanjas".

Por ende, más que un llamado a abstenerse de visitar, el alcalde sentenció: "Cerramos la comuna para los turistas, está clausurada, porque tenemos que despejar las rutas con maquinarias, y no queremos una fila de autos tocando la bocina a nuestros operarios".

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