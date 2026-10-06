La experta en IA, protección de datos y ciberseguridad, Laura Flores, abordó en Cooperativa algunos métodos para evitar ser víctima de un fraude a la hora de realizar una transacción comercial por internet, en el marco del Cyber Monday.

"Lo más importante es estar seguros, buscar comprobar que el sitio en el que estamos es efectivamente el que pensamos estar. Hoy en día, las formas de hacer 'phishing' -que es pensar que estás en un sitio web, porque imita perfectamente el diseño de una tienda o de un servicio de pago y en realidad no estás ahí, sino que es una pantalla falsa- son fraudes que se han mantenido en el tiempo, y de las más antiguas en el mundo digital", dijo.

Por lo tanto, "la recomendación siempre es buscar asegurarnos de leer bien la URL (el enlace de la página); por ejemplo, cuando yo hago clic en un link, de repente veo una URL, pero cuando esa página carga, realmente es otra la que veo en el navegador. Entonces, (hay que) estar seguros de que estamos comprando en un sitio web real, que es oficial y que es el que nosotros pensamos", dijo la académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Asimismo, "(el tema de cuidar) los datos de la tarjeta va muy de la mano. Hoy en día, como comentaba antes, afortunadamente ya hay un estándar en Chile donde muchas de las tarjetas ya tienen este código dinámico; entonces, incluso si se llegase a filtrar o llegase a manos equivocadas, es un código que va a expirar pronto y que, en ese sentido, nos cubre bastante, pero la responsabilidad (de resguardarnos ante fraudes) sigue estando del lado nuestro", sostuvo Flores.

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