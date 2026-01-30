A pesar de los precios bajos que atraen a miles de personas diariamente a Estación Central y al Barrio Meiggs, la Seremi de Salud Metropolitana encendió las alarmas sobre la seguridad de los productos comercializados en los denominados "malls chinos". Datos recientes revelan que de 230 inspecciones realizadas desde el año pasado, el 60% terminó en sanciones.

Para evitar riesgos, Roberto Acosta, Seremi de Salud subrogante de la RM, instó a los consumidores a ser proactivos en la revisión de los productos antes de comprarlos. “Toda la información debe estar en español. Si un producto viene solo con rótulo en otro idioma o con información incompleta, simplemente no cumple la normativa chilena”, explicó

