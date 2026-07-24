A 51 años de la Operación Colombo: Familiares de víctimas marcharon frente a La Moneda

Familiares, amigos y cercanos de las 119 personas que fueron objeto de desaparición forzada en la denominada "Operación Colombo", ejecutada durante la dictadura cívico-militar (1973-1990), marcharon este viernes frente al Palacio de La Moneda para rendir homenaje, exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Los manifestantes, que se desplazaron en completo silencio por el Barrio Cívico de Santiago, portaron pancartas con los rostros de los detenidos desaparecidos, en su mayoría militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a 51 años del fatídico hecho.

La Operación Colombo fue un montaje comunicacional orquestado en 1975 por los aparatos de seguridad del régimen de Augusto Pinochet, que pretendió encubrir el asesinato de 119 personas mediante la publicación falsas -en medios nacionales y extranjeros- que sugerían su fallecimiento en enfrentamientos internos fuera del país.