Familiares de ejecutados exigen "acciones concretas" para traer "a la brevedad" a Fernández Larios

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) emitió una declaración pública en la que exhorta a las autoridades chilenas para agilizar la extradición desde Estados Unidos del excapitán del Ejército Armando Fernández Larios, otrora agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

El exagente, vinculado a crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1990-1973), fue detenido en la ciudad de Fort Myers, situada a aproximadamente 190 kilómetros de Miami, en el estado de Florida, e incluido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el listado "Arrestados: lo peor de lo peor", que identifica a los criminales extranjeros más peligrosos destinados a la expulsión.

"La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, ante la detención de Armando Fernández Larios con fines de expulsión desde los Estados Unidos pone nuevamente sobre la mesa la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la necesidad urgente de verdad y justicia respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar, como una forma de consagrar el principio de la garantía de no repetición", señala la misiva.

"Es uno de los criminales más feroces de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Se encuentra comprometido en diversos episodios criminales, entre ellos la llamada Caravana de la Muerte, por los cuales enfrenta solicitudes de extradición por los crímenes cometidos en La Serena, Calama y Pisagua. Asimismo, está requerido judicialmente por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria y por el crimen del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria, Ronni Moffitt", recordó la agrupación.

En ese sentido, AFEP enfatizó que la "expulsión desde los Estados Unidos, por estar calificado como un sujeto extremadamente peligroso, aparece como el camino más expedito para que pueda ser juzgado en nuestro país".

"Exhortamos a las autoridades chilenas a tomar acciones concretas y urgentes para que dicha expulsión se materialice a la brevedad, considerando que los procesos de extradición, largamente tramitados, no han logrado hasta ahora su objetivo y han impedido que Fernández Larios sea traído a Chile para enfrentar a la justicia", subraya el comunicado.

Finalmente, la organización sostiene que "la detención con fines de expulsión de este ex agente de la DINA renueva las esperanzas de verdad y justicia, compromiso irrenunciable de las Agrupaciones de Familiares de Ejecutados Políticos y de Detenidos Desaparecidos a nivel nacional".