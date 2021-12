La diputada electa Lorena Fries (independiente cercana al partido Comunes del Frente Amplio) defendió en El Primer Café la intención del Presidente electo, Gabriel Boric, de abordar las prisiones preventivas de personas detenidas durante el estallido social y revisar las querellas por Ley de Seguridad del Estado, pues apuntó que "le va a tocar un Parlamento en que difícilmente va a poder llegar a una ley de indulto general", como propuso en el pasado. La ex subsecretaria de Derechos Humanos y ex directora del INDH aseguró que en muchos casos "se trata de situaciones que superan el año, y el máximo llega a dos años y dos meses". Por ende, "se los doy por firmado: esto llega al sistema internacional de Derechos Humanos y es una condena para Chile". La futura parlamentaria insistió en que "aquí hay una violación a los derechos humanos, que se ha mantenido justamente por violación a la garantía del debido proceso", puesto que después de al menos un año, "hay personas que no se sabe si son culpables o son inocentes".

