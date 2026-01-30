Síguenos:
Periodista que investigó a Fernández Larios: Hay un "interés perverso" al decir que huyó de Chile

Publicado: | Fuente: DHS
El periodista Benedicto Castillo, que fue el primero en identificar al exagente de la DINA Armando Fernández Larios -hoy detenido en EE.UU. a la espera de su extradición por crímenes de lesa humanidad y su vinculación en el caso Letelier- afirmó en Cooperativa que "hay un interés inusitado, y por cierto perverso, en hablar que este hombre se fugó de Chile y que fue protegido por la Vicaría de la Solidaridad".

"Esas son mentiras absolutas. Lo que ocurrió con Fernández Larios en un verano como este, pero del año 1987, es que se hizo una operación política y de inteligencia entre el Departamento de Justicia y la dictadura", sostuvo.

"En ese año, el embajador de Estados Unidos en Chile era Harry Barnes, que armó una operación con el Servicio Secreto, el FBI y la estación que tenía la CIA y la DEA en Chile, que la dirigía un agente que era más o menos conocido en los círculos, que era Jeffrey Hall", aseguró Castillo.

"Ellos montaron la operación y usan a un hombre que también era un periodista: Federico Willoughby, que ya está fallecido hace unos tres años. Él había sido Jefe de Prensa de la Junta Militar y hace todo que le piden para convencer a Fernández Larios que se entregue a la justicia norteamericana y que deserte del Ejército", afirmó.

Finalmente, "la noche del 22 de enero (del mismo año) llega al aeropuerto (de Santiago) un grupo de agentes con Fernández Larios al medio y traspasan todos los controles. Y en la losa del aeropuerto había un avión del tipo Citation, estos aviones más reducidos, que era del director del FBI. Y suben a Fernández Larios y lo recibe el Director del FBI en ese minuto", contó Castillo.

