Organizaciones sociales marcharon en Santiago contra eventuales indultos de Kast

Desde Plaza Baquedano hasta Paseo Bulnes marcharon este sábado cientos de personas para manifestarse en contra de la posibilidad de indultos presidenciales, a raíz de las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

El secretario de Estado señaló en CNN que aquella facultad del Ejecutivo se evaluará sin distinción de cuál sea el delito. Asimismo, sostuvo que hay más de 40 peticiones de indulto, entre ellas de personas condenadas por crímenes que ocurrieron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y por delitos en el contexto del estallido social.

Igualmente, el líder de Justicia dejó abierta la posibilidad de entregarles el beneficio a violadores de menores, evaluando cada caso según los antecedentes que consten en el respectivo expediente. Rabat se defendió acusando una mala edición periodística de sus dichos.

Un manifestante señaló a Cooperativa que "esos 'abuelitos' son asesinos y les corresponde seguir cumpliendo pena por los delitos de lesa humanidad".

Igualmente, una mujer dijo que "hoy, solo por un tema de edad o de salud, esas personas estén en la posibilidad de salir de la cárcel y no cumplir una pena, a nosotros nos parece sumamente injusto", y otro planteó: "Si una persona de 90 años está en una cárcel como Colina 1, ¿por qué no lo indultan también a él?".

La manifestación culminó en Paseo Bulnes con Alonso de Ovalle con un acto en un memorial para recordar a detenidos desaparecidos.

Exministro Gajardo: Los indultos a este tipo de criminales siempre se deberían descartar

Por su parte, el exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC) abordó la situación y afirmó que la ambigüedad con las que se expresaron las declaraciones de Rabat es un golpe directo a las víctimas, a sus familias y a la sociedad.

"No hay circunstancias que justifiquen indultar a quien cometió un delito de índole sexual en contra de un niño o de una niña, o a quien torturó e hizo desaparecer o ejecutó compatriotas nuestros durante la dictadura militar. Esa ambigüedad (de Rabat) no es prudencia; es un golpe directo a las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Los indultos a este tipo de criminales siempre se deberían descartar", aseveró.

Durante la dictadura de Pinochet hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos por razones políticas, y más de 40.000 personas sufrieron prisión y/o torturas.