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Lucas Cepeda se integró a La Roja antes del viaje a Norteamérica

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Lucas Cepeda, jugador de Elche, se integró este domingo a la selección chilena de Nicolás Córdova, antes del viaje a Estados Unidos para comenzar la gira por Norteamérica en la fecha FIFA.

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