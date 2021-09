El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, se refirió a la extensa toma, de casi dos meses, que ha sufrido el edificio de la institución por parte de miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). En conversación con El Diario de Cooperativa, el representante, además, abordó la idea de una "amnistía por la paz" planteada por el candidato a senador y ex ministro de Salud, Jaime Mañalich: "La amnistía es amnesia... Vamos a olvidar lo que ocurrió a partir del 18 de octubre en adelante, eso no puedo ocurrir en Chile de nuevo. Otra cosa que se hagan debates parciales (...) Nosotros no estamos por amnistías de delitos de lesa humanidad", señaló Micco.

LEER ARTICULO COMPLETO