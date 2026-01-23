La reconstrucción emocional tras una catástrofe como los incendios que afectan a la zona centro y sur de Chile es tan relevante como la material. Estudios realizados tras emergencias previas indican que más de la mitad de los damnificados presenta síntomas de depresión mayor, y que hasta un tercio enfrenta riesgo suicida.

Francisca Lam, psicóloga de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), explicó a Cooperativa que, en contextos de este tipo, la atención en salud mental suele ser postergada, pero ello puede agravar los problemas y provocar trastornos severos de estrés postraumático.

La ACHS está ofreciendo apoyo emocional gratuito a través de una unidad de "intervención en crisis" mediante el fono 1404 y el WhatsApp +569 5719 0868, disponibles para la comunidad mayor de 18 años, sin importar su situación laboral o seguro de salud.

LEER ARTICULO COMPLETO