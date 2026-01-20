Desde Coaniquem, Orlando Flores advirtió sobre el llamado “calor invisible”, ya que cenizas y escombros pueden mantener temperaturas elevadas durante horas, provocando quemaduras graves.

El especialista recalcó que los niños, siendo el grupo más vulnerable, no deben ingresar ni participar en la remoción de restos, debido a que superficies que parecen frías pueden causar lesiones severas al contacto.

En el caso de los adultos que deban realizar labores de limpieza, el uso de equipo de protección personal es clave. Zapatos cerrados o de seguridad, ropa de algodón que cubra la piel, guantes de cuero y mascarilla son elementos básicos para evitar quemaduras.

