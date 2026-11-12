José Ramón González, bombero e ingeniero forestal con más de 20 años de experiencia en prevención de incendios desde el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de España, comentó en Una Nueva Mañana la necesidad de prevenir por sobre combatir la propagación de incendios forestales.

El experto planteó que "esto es una tarea colectiva, difícil de hacer", ya que existen diversas perspectivas sobre el uso de fuego en medio de las altas temperaturas que se esperan para los próximos meses.

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