13:25 - | #Cooperativa90 Las autoridades en La Araucanía mantienen la esperanza de que un cambio en las condiciones climáticas en las próximas horas, sumado a la estrategia de las brigadas, permita consolidar el control de los incendios. La prioridad inmediata se centra en la provisión de forraje y agua limpia para los animales de los pequeños agricultores afectados

13:24 - | #Cooperativa90 Un total de seis viviendas han sido alcanzadas por el fuego en la Región de La Araucanía. El delegado presidencial, Eduardo Abdala, valoró la planificación previa, señalando que, aunque la pérdida de hectáreas es compleja, se ha logrado evitar un desastre mayor en términos de integridad física y salud de las personas

13:23 - | #Cooperativa90 La emergencia ha derivado en una crisis para los pequeños productores del sector de Alboyanco (Angol), quienes dependen económicamente de la crianza de animales. 84 personas han visto comprometido su sustento económico. Se reportan animales quemados y una severa falta de agua potable para el ganado, debido a que los esteros están contaminados con cenizas y restos de la combustión

13:22 - | #Cooperativa90 En La Araucanía, los principales focos en combate se concentran en Alboyanco (Angol), el siniestro de mayor magnitud con 1.945 hectáreas consumidas; Codihue (Nueva Imperial), 791 hectáreas; Pan Grande (Collipulli), 657 hectáreas; y Liche Bajo (Angol), 40 hectáreas

13:21 - | Para esta tarde se proyectan temperaturas de hasta 30 grados en Malleco, lo que mantiene el riesgo de reactivación

13:20 - | #Cooperativa90 Directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián: Los incendios siguen en combate. Se han ido controlando algunos pequeños focos en La Araucanía y otros pequeños también en Ñuble, pero los incendios más importantes aún permanecen en combate en la Región del Biobío, en la Región de Ñuble y también en la Región de la Araucanía

13:18 - | #Cooperativa90 El humo generado en los incendios de la zona alta de Florida desciende por la cuenca del Río Andalién, ingresando directamente al radio urbano y dificultando tanto la visibilidad en rutas como la salud respiratoria de la población

13:17 - | #Cooperativa90 Región del Biobío: Senapred cifró en más de 800 viviendas las declaradas por los municipios como destruidas, aunque catastros preliminares sugieren que la cifra podría ascender a 3.000 hogares afectados

13:16 - | #Cooperativa90 Región del Biobío: La mayor intensidad se concentra en la ruta Concepción-Florida, específicamente en Chaimávida y los sectores de Puente 4, 5 y Victoria. Además, preocupa el avance de un incendio desde Quillón (Región de Ñuble) que amenaza con extender el área de catástrofe

13:14 - | Región del Biobío: Senapred informó que cuenta con un stock inmediato de 500 viviendas de emergencia, las cuales se están distribuyendo conforme se valida la destrucción total mediante la ficha FIBE. Se ha solicitado a los proveedores acelerar la producción ante la proyección de que la demanda superará largamente el stock actual

12:54 - | [En vivo] Alcalde de Florida: Claramente hay intencionalidad en el inicio de los incendios #Cooperativa90

12:53 - | [En vivo] Alcalde de Florida: Carabineros no ha hecho la pega de realizar los controles (en las entradas y salidas de la comuna) #Cooperativa90

12:52 - | [En vivo] Alcalde de Florida: Solicitamos que se decrete toque de queda en la comuna porque hay vehículos que circulan en la noche sospechosos #Cooperativa90

12:50 - | [En vivo] Alcalde de Florida por volcamiento de bomberos de Talcahuano durante labores nocturnas: Gracias a Dios están todos bien

12:47 - | [En vivo] Alcalde de Florida: Hoy tenemos actividad de reactivación de los focos en Campo Lindo-Puente 7 y Paredones-El Rosario. Un tercero preocupa bastante, con viento a favor del fuego, en Villamávida y Curapalihue [En vivo] Incendios: el alcalde de Florida, Rodrigo Montero, conversa con El Diario de @Cooperativa#Cooperativa90 https://t.co/WoFHXvthxL pic.twitter.com/taU21aKwQo — Cooperativa (@Cooperativa) January 22, 2026

12:39 - | #Cooperativa90 Gobierno instaló el primer lote de cinco viviendas de emergencia en el sector Lo Tato, una zona rural del Gran Concepción donde un villorrio de casi 30 casas resultó completamente destruido.

11:24 - | #Cooperativa90 La Araucanía: El despliegue de brigadistas y bomberos se concentra principalmente en la Provincia de Malleco, abarcando las comunas de Angol, Lumaco y Collipulli, donde se registran las emergencias de mayor complejidad

11:24 - | #Cooperativa90 El incendio de mayor gravedad en La Araucanía se localiza en la comuna de Angol, específicamente en el sector de Alboyanco. Se estima una destrucción de 1.945 hectáreas hasta el momento

11:24 - | #Cooperativa90 La Araucanía: de los ocho focos registrados durante la noche, la cifra ha descendido a cinco incendios en combate. Se mantiene la Alerta Roja Regional debido a la magnitud y proximidad de las llamas a zonas sensibles

11:18 - | [Audio] El trauma "sin huella ni rastro" de los incendios: "La referencia física desaparece"

10:58 - | #Cooperativa90 Daniela Pesce, psicóloga y profesora de la UC experta en crisis: Una buena forma de digerir (una situación difícil) es poder conversarlo, poder ponerle palabras, pero no de manera indiscriminada; hay que saber con quién y en dosis pequeñitas

10:55 - | #Cooperativa90 Daniela Pesce, psicóloga y profesora de la UC experta en crisis: Si uno siente que la sintomatología (mental) no va mejorando y más bien se estaciona o empieza a decaer, hay que pedir ayuda

10:53 - | #Cooperativa90 Daniela Pesce, psicóloga y profesora de la UC experta en crisis: El insomnio no debiera permitirse más allá de cuatro días. Deben consultar

10:47 - | #Cooperativa90 Daniela Pesce, psicóloga y profesora de la UC experta en crisis: Los brigadistas y bomberos indirectamente ya están ayudando a recuperar la salud mental de los afectados

10:43 - | #Cooperativa90 Daniela Pesce, psicóloga y profesora de la UC experta en crisis: Los incendios hacen más difícil ponerse de pie; es muy complicado tanto para las víctimas directas como a las que van a ayudar

10:19 - | #Cooperativa90 Se confirmó la instalación de las primeras cinco viviendas en Concepción. En paralelo, equipos en terreno se encuentran aplicando la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para canalizar las ayudas estatales

10:18 - | #Cooperativa90 En el sector de Chaimávida, la visibilidad es extremadamente baja, afectando incluso el tránsito en la carretera principal

10:18 - | #Cooperativa90 Durante las últimas horas se ha registrado un cambio en la dirección del viento que ha modificado significativamente las condiciones en el radio urbano de Concepción. El humo emanado de los incendios "Las Trinitarias" y del sector de Florida ha ingresado a través de la cuenca del Río Andalién y la capital del Biobío se encuentra bajo una densa nube de humo

10:14 - | Un equipo de brigadistas y bomberos mexicanos llegaron este jueves a Chile para reforzar el combate contra los incendios forestales, que afectan la zona centro-sur del país Llegaron los brigadistas desde México! Muchas gracias %u2066@Claudiashein%u2069 pic.twitter.com/usD4ApHKyC — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 22, 2026

08:57 - | "Ya estamos instalando viviendas de emergencias en zonas afectadas", confirma el Presidente Boric Ya estamos instalando viviendas de emergencias en zonas afectadas. https://t.co/0gox444cMx — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 22, 2026

08:49 - | La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, encabeza reunión de coordinación en el Biobío Directora Nacional de #SENAPRED, Alicia Cebrián, y Director Regional @senapredbiobio, Alejandro Sandoval, participan en reunión de coordinación por emergencia de incendios forestales. pic.twitter.com/WqBRr6WzLr — SENAPRED (@Senapred) January 22, 2026

08:47 - | El Presidente Gabriel Boric respondió de manera tajante a las acusaciones de una diputada electa del Partido Republicano, quien calificó de ineficiente y tardía la gestión de la emergencia en el Biobío. "Aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma", fustigó el Mandatario en X Mientras funcionarios de CONAF y bomberos combaten el fuego, municipios están con su gente, MOP retira escombros, desarrollo social aplica fichas para entregar apoyos económicos, senapred instala casas de emergencia, salud pone vacunas y asiste psicológicamente, SML identifica%u2026 https://t.co/joHnV4LaN4 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 22, 2026

08:32 - | El Presidente Boric agradeció al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por destinar 250.000 dólares para apoyar la atención y recuperación de las zonas arrasadas por los incendios en Chile Agradezco a CAF su solidaridad y colaboración concreta con la emergencia de incendios que estamos viviendo.



Cuando decidimos que Chile se hiciera socio de CAF sabíamos que la integración Latinoamericana, en sus diferentes dimensiones, es una inversión que vale la pena. https://t.co/xfd6I8XJY7 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 22, 2026

08:18 - | En el Biobío, la Subdere oficializó la transferencia de fondos a los municipios afectados para costear el despeje de terrenos, mientras los primeros camiones con viviendas modulares ya se desplazan hacia el sector Lo Tato (Concepción) para su instalación inmediata Se inicia la fase de reconstrucción: Subdere inyecta 1300 millones de pesos para que municipios paguen por maquinarias. Hoy instalan primeras viviendas de emergencia en Concepción en sector Lo Tato. Los camiones ya van @Cooperativa pic.twitter.com/XPA3pHoZg0 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 22, 2026

07:58 - | #Cooperativa90 Meteorólogo Arnaldo Zúñiga señaló que el incendio genera sus propios vientos, independientemente de las condiciones climáticas generales: "Cuando hay múltiples focos, el aire se calienta mucho y ese aire asciende; se tiene que renovar ese aire y eso significa viento, porque viento es aire en movimiento. Hay un microclima ahí que está asociado al mismo incendio"

07:57 - | #Cooperativa90 Meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que las ráfagas de viento generales se mantienen en niveles moderados, pero con factores locales que complican la situación: "El hecho de que tengamos esa proximidad de sistema frontal no va a hacer una diferencia térmica tan grande, pero sabemos que producto del mismo incendio y el calentamiento en la tarde se produce viento, pero está dentro de los rangos entre los 20 hasta unos 30 kilómetros por hora"

07:54 - | #Cooperativa90 Meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, dijo a Cooperativa que, a pesar de la aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal que podría atenuar levemente el calor extremo, las condiciones térmicas en el centro-sur siguen siendo críticas para el combate del fuego, esperándose temperaturas de aproximadamente 30°C para hoy y hasta 32°C para mañana

07:39 - | Comandante Manuel Calvo, de la Octava Compañía de Bomberos de Talcahuano: "Los siete bomberos están policontusos, están haciendo las evaluaciones correspondientes por parte del personal del IST. Gracias a Dios no tenemos a ninguno de los voluntarios grave, solamente contusos porque cuando volcó la unidad muchos se fueron encima de los que estaban cercanos a la ventana"

07:36 - | Teniente Cristian Monsalve, de la Prefectura de Carabineros de Talcahuano, relató a TVN el accidente en Florida: "Al retirarse (los bomberos) luego de sus funciones, producto del terreno y el peso del camión bomba, este cede, volcando sobre su eje, resultando un total de siete voluntarios lesionados. Al llegar al lugar se pudo constatar que se encontrarían aparentemente con lesiones leves, siendo trasladados a centros asistenciales"

07:36 - | Volcamiento de carro bomba en Florida: según el reporte de Bomberos y Carabineros, los afectados se encuentran "policontusos" con lesiones de carácter leve, sin riesgo vital, y fueron trasladados al Instituto de Seguridad del Trabajo

07:35 - | Durante las labores de combate nocturnas en la comuna de Florida, se registró el volcamiento de un carro bomba de la Octava Compañía del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano. Siete voluntarios resultaron lesionados

07:33 - | A la fecha, el foco más crítico en el Biobío se localiza en la ruta entre Concepción y Florida. La emergencia se concentra en la parte posterior del incendio denominado "Trinitarias", el siniestro de mayor envergadura y capacidad destructiva en la zona, el cual converge con un segundo foco proveniente de los altos de Florida hacia el sector del antiguo camino a Los Puentes

07:27 - | Elizalde informó también de 544 personas albergadas, más de 20.200 personas damnificadas y 817 viviendas destruidas en Ñuble y el Biobío. La autoridad además confirmó que 11 cuerpos ya han sido identificados.

07:26 - | El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la noche del miércoles el aumento a 21 personas fallecidas por los incendios de la zona centro sur luego del hallazgo de un cadáver en la Región del Biobío.

17:58 - | Presidente electo José Antonio Kast: Necesitamos nuestra energía en la emergencia, no criticar lo que se hizo o no se hizo (...) somos seres humanos, no nos podemos desplegar en todas partes

17:56 - | Presidente electo José Antonio Kast: La emergencia le corresponde al actual gobierno y la reconstrucción le va a tocar al nuestro (...) hemos ido elaborando distintas acciones, transmitiéndole toda la información a las autoridades en ejercicio hoy día

17:48 - | Presidente Boric: El MOP tiene más de 100 máquinas operativas y se están desplegando para enfrentar esta emergencia

17:46 - | Presidente Boric: Lo que la gente necesita es que la reconstrucción sea lo más rápido posible y esto no puede partir de cero (con el cambio de mando)

17:12 - | Senapred solicita evacuar sectores Puente 4, Chaimávida y Alto Dibueno en Concepción #SENAPREDInforma Por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sectores Puente 4, Chaimávida y Alto Dibueno en la comuna de #Concepción, Región del Biobío. #SENAPRED activó mensajería SAE.

Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de%u2026 pic.twitter.com/M8RIsLqvwJ — SENAPRED (@Senapred) January 21, 2026

17:07 - | Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile: Se ha mantenido nublada la costa en el Biobío y en los valles interiores ha estado despejado, lo que produce un contraste térmico y genera viento

15:47 - | Incendio forestal en Lumaco se reactivó y se suma a los otros ocho siniestros activos en la Región de La Araucanía.

15:22 - | Presidente Gabriel Boric visitó la comuna de Florida: "No podemos olvidar que en las comunas rurales hay gente, actividad productiva, funcionarios y gente que se está sacando la cresta, bomberos, que no pueden estar solos"

15:22 - | Presidente Boric respecto a ataque a Bomberos: Cualquier agresión a bomberos es absolutamente inaceptable, merece el repudio de la sociedad entera. Son nuestros héroes.

15:22 - | Presidente Boric: Muchas veces los vecinos no tienen por qué entender las decisiones que toma Bomberos, pero las decisiones que toman tienen una lógica. Yo les pido que respeten las decisiones que tomas las instituciones.

15:10 - | El Mandatario anunció que el detalle de las ayudas tempranas y el ingreso de maquinarías desde las otras ciudades que visitará, Penco y Tomé.

15:09 - | Senapred solicitó evacuar sectores de Puente 4 y Puente 5 en la comuna de Concepción, en la Región del Biobío. Se activó mensajería SAE. #SENAPREDInforma Por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sectores Puente 4 y Puente 5 en la comuna de Concepción, Región del Biobío. #SENAPRED activó mensajería SAE.

Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/gTmFu6R57p — SENAPRED (@Senapred) January 21, 2026

15:07 - | Senapred solicitó evacuar sector Pocollay entre Puente 3 y 4 en la comuna de Concepción, en la Región del Biobío. Se activó mensajería SAE. #SENAPREDInforma Por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Pocollay entre puente 3 y 4 en la comuna de Concepción, Región del Biobío. #SENAPRED activó mensajería SAE.

Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante%u2026 pic.twitter.com/5c7tGgHxe4 — SENAPRED (@Senapred) January 21, 2026

15:06 - | Senapred solicitó evacuar sectores Paso Amarillo y Paredones en la comuna de Florida, en la Región del Biobío. Se activó mensajería SAE. #SENAPREDInforma Por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sectores Paso Amarillo y Paredones en la comuna de Florida, Región del Biobío. #SENAPRED activó mensajería SAE.

Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/D5xZw4luDT — SENAPRED (@Senapred) January 21, 2026

13:43 - | Presidente Gabriel Boric ya se encuentra en la Región del Biobío. Comenzará su recorrido en Paredones, en la comuna de Florida, y después se trasladará a Punta de Parra y finalizará en Lirquén.

13:43 - | Comenzó la remoción de escombros en la comuna de Lirquén. Afectados piden herramientas de trabajo como martillos, carretillas, rastrillos, chuzos, entre otras.

13:43 - | Vecinos de Lirquén denunciaron la rotura de medidores de agua y robo de cañerías, por lo que buscan instalarse rápidamente en sus territorios.

11:08 - | Leoncio Briones, ingeniero industrial: Además tenemos el problema del cambio climático, lo cual hace que esos incendios se vayan moviendo, no sean estáticos. La realidad de este año va a ser distinta de la del año siguiente y por supuesto a la de hace 10 años. Entonces tenemos que tener un sistema de inteligencia que nos permita ir anticipándonos a esos problemas que van a ir ocurriendo que tienen que ver con el cambio climático y también con otros factores ambientales.

10:56 - | Leoncio Briones, ingeniero industrial: Estamos desarrollando un gemelo digital de los incendios forestales tomando información histórica que puede ayudar en la predicción de siniestros. Tradicionalmente se han usado variables atmosféricas y de vegetación solamente. Nosotros estamos incorporando cerca de 100 variables adicionales para poder hacer una mejor predicción de dónde van a ser los incendios forestales, porque no es en cualquier zona de interfaz, es en determinados puntos.

10:51 - | Leoncio Briones, ingeniero industrial: Para prevenir los incendios hay que preparar la zona de interfaz durante el invierno, lo que significa retirar maleza, preparar vías para que puedan llegar rápidamente las brigadas forestales o bomberos durante el verano. Además, hay que hacerlo -y tener un estudio claro- en zonas de riesgo.

10:48 - | Leoncio Briones, ingeniero industrial: La prevención requiere trabajo, esfuerzo y recursos. Se habla mucho, pero no se hace prevención. Conaf tiene planes de prevención hace mucho tiempo y como no tiene recursos para implementarlo, se los entrega a los municipios y estos los archivan porque tampoco tienen recursos.

10:48 - | Leoncio Briones, ingeniero industrial: Lo que se gasta en prevención es un 5% de lo que Conaf gasta en total para combatir los incendios.

10:47 - | Leoncio Briones, ingeniero industrial y académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile: Todo lo que dice la ley de incendios se puede hacer sin ella. La ley está bien intencionada, lo que falta son recursos para implementar esas medidas.

10:27 - | El Presidente Gabriel Boric viajará este miércoles a la Región del Biobío, donde sostendrá una reunión de coordinación por los incendios forestales.

10:26 - | El Jefe de Estado visitará las comunas de Penco, Tomé y Florida.

10:26 - | El Presidente electo, José Antonio Kast, participó del seminario de Clapes UC %u201CReflexiones sobre Chile 2026-2030%u201D, donde informó que viajará a las zonas afectadas por los incendios forestales.

10:25 - | El futuro mandatario llegará a las 16:00 horas a Bulnes, después a las 18:30 visitará Penco y a las 21:00 Concepción, en la Región del Biobío.

10:20 - | Se espera que sea acompañado por los futuros ministros Iván Poduje, de Vivienda, y Martín Arrau, de Obras Públicas, que son los designadas para ser el enlace con el Gobierno y estar a cargo del proceso de reconstrucción que le tocará encabezar desde el 11 de marzo.

09:56 - | Arnaldo Zúñiga, Dirección Meteorológica de Chile, pronosticó una baja general de temperaturas máximas, pero %u201Cen Los Ángeles, que es Región del Biobío interior, y parte de Ñuble, van a estar sobre los 30. Entonces, sabemos que es una temperatura propicia para la propagación de incendios%u201D.

08:57 - | Dos personas siguen desaparecidas tras incendios en el Biobío.

08:57 - | Contralmirante Edgardo Acevedo, jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, informó los desvíos y controles para ingresar a la comuna de Arauco para continuar con la búsqueda de personas.

08:56 - | "Necesitamos bajar el flujo vehicular hacia el ingreso de la zona cero. La diligencia no ha terminado, sigue un trabajo muy complejo entre el Ministerio Público, Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones. Esto es un trabajo dinámico", afirmó Acevedo.

08:18 - | Hoy, señaló, las tareas de búsqueda "va a cambiar en términos de qué áreas están restringidas al acceso y qué otras áreas se van a ir liberando para que los diferentes servicios vayan llegando con la ayuda donde corresponde".

00:38 - | Gobierno confirma pago de bono a través de transferencias para los afectados: Gobierno confirma bono vía transferencia directa de 1,5 millones a quienes tuvieron pérdida total de viviendas. 750 mil serán para quienes acrediten pérdida parcial. Es requisito disponer de la ficha FIBE @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 21, 2026

23:58 - | Se han recibido dos denuncias por hallazgo de botellas con líquidos acelerantes en diversas rutas de la región del Biobío General Renzo Miccono, jefe de zona policial Carabineros Biobío, confirma la recepción de dos denuncias por hallazgo de botellas con líquidos acelerantes hallados en la Ruta del Itata y Autopistas Concepción-Cabrero @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 21, 2026

23:57 - | El Presidente electo, José Antonio Kast, llegará este miércoles a la zona afectada por los incendios CONFIRMADO: Este miércoles arribará a Penco el presidente electo José Antonio Kast. Se desplegará en la Zona Cero de la emergencia por incendios forestales, localidad de Lirquén @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 21, 2026

23:17 - | La comuna de Lirquén ya no tendrá un toque de queda permanente y la medida se extenderá entre las 20:00 y las 06:00 horas

23:17 - | Este miércoles se retomará el operativo de búsqueda de víctimas fatales de incendios en el Biobío y Ñuble

19:25 - | [En Vivo] Subsecretario de Defensa, Ricardo Montero: Lo peor lo vivimos el domingo, pero siempre en la tarde es la hora más sensible

19:23 - | [En Vivo] Subsecretario de Defensa, Ricardo Montero: Hemos ido aumentando el despliegue de personal militar... En el caso de Florida, hemos desplazado camiones hasta los principales focos del incendio

19:20 - | [En Vivo] Subsecretario de Defensa, Ricardo Montero: Nuestro criterio es que cualquier persona que lo requiera tendrá la vivienda de emergencia lo más rápido posible

19:19 - | [En Vivo] Subsecretario de Defensa, Ricardo Montero: En esa comuna tenemos nueve viviendas comprometidas

19:17 - | [En Vivo] Subsecretario de Defensa, Ricardo Montero: Hoy entregamos la primera vivienda de emergencia, y todo lo básico para poder habilitarla, a una persona que sufrió un incendio hace seis días en San Nicolás

18:49 - | Conaf reporta que hay 13 incendios en combate en la Región de La Araucanía

17:33 - | Presidente Boric: Cualquier persona que agreda a Bomberos va a sufrir la máxima severidad

17:30 - | Presidente Gabriel Boric desde Temuco: El subsecretario del MOP se trasladará al Biobío para empezar cuanto antes el proceso de demolición y reconstrucción

17:18 - | Senapred solicitó evacuar nuevamente los sectores Puente Victoria y Las Pataguas en Concepción por el avance de los incendios forestales ¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sectores Puente Victoria y Las Pataguas, en la comuna de Concepción, Región del Biobío. Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA actuar con%u2026 pic.twitter.com/0QzSNflyyu — SENAPRED (@Senapred) January 20, 2026

17:13 - | "No sé qué estamos esperando; a que se me queme un carro bomba con voluntarios, a que se quemen más viviendas... he sido enfático desde ayer en adelante; hemos solicitado en varias oportunidades la presencia de militares, el apoyo aéreo y no hemos tenido respuesta alguna", expresó el alcalde de Florida.

17:13 - | "Estamos súper complicados, faltan recursos aéreos. Los estamos solicitando por segundo día consecutivo. Tengo un carro de Bomberos atrapado en este momento en el incendio de Paredones; tengo cuatro focos activos en la comuna" , dijo Montero.

17:13 - | Entre ellos, está la comuna de Florida, cuyo alcalde, Rodrigo Montero, clamó, "por favor", por ayuda

17:11 - | En la Provincia de Concepción, hay sectores donde baja la intensidad de los fuegos, aunque hay lugares devastados en la parte rural.

17:08 - | Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile: El Biobío seguirá con altas temperaturas. No es un calor extremo, pero temperaturas por sobre los 30 grados complican mucho para el combate a los incendios

17:08 - | El Presidente Boric destacó la instalación de viviendas de emergencia en San Nicolás, en la Región de Ñuble: Viviendas de emergencia ya instaladas en San Nicolás. pic.twitter.com/nWWz2toUpQ — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 20, 2026

16:05 - | Los focos activos en esa región, que se mantiene bajo alerta roja, se ubican en: Collipulli, Santa Cruz, Conoco, Nueva Imperial, Puerto Saavedra y Angol

16:05 - | El Presidente Gabriel Boric llegó a La Araucanía: sostiene reuniones esta tarde en las dependencias regionales de la Conaf

13:08 - | La jefatura de la Defensa Nacional decretó toque de queda para el sector de Punta de Parra en Tomé, Región del Biobío, desde las 20:00 de este martes 20 de enero hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 21 de enero.

13:08 - | Liliana Cortés, directora de Hogar de Cristo: Estamos a punto de despachar nuestro primer envío con 20.000 botellas de agua embotellada, una donación importante de Soprole, además de kits de remoción, que es lo primero que se necesita, con carretillas, palas, escobillones.

13:07 - | Hogar de Cristo: Estamos activando la campaña de donación para ir en ayuda de esas familias. En particular, estamos muy afectados porque 40 de las personas mayores que nosotros atendemos en la zona Penco-Lirquén han perdido sus viviendas.

13:07 - | Hogar de Cristo: Tenemos colaboración con los municipios, Senapred, organizaciones de la sociedad civil y otras ONG para poder ir coordinadamente. Nosotros entendemos que este trabajo es colaborativo, aquí somos todos uno y nos complementamos en nuestra acción.

13:07 - | Hogar de Cristo por campañas solidarias de influencers: Toda ayuda es necesaria, pero sí es importante coordinarlo. No es problema que puedan captar recursos, lo relevante es cómo va a llegar a las personas. Tenemos que organizarnos. ¿Por qué no hacerlo juntos? Tenemos una vocación de colaboración importante

11:00 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos, por incendio forestal en La Araucanía: Cualquier emergencia que se presente y se expanda, tenemos el apoyo del resto de Chile a través del sistema nacional de operaciones.

10:59 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos, por ley de incendios: Todo lo que sea tener más rigidez y castigar a las personas que generen incendios, sin duda, que agradecidos como institución.

10:58 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos: Cualquier persona de nuestra institución que lo pillemos en una acción incorrecta, no tendremos timidez de denunciar inmediatamente.

10:54 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos: La intencionalidad mata personas. No quiero que ningún bombero fallezca por acciones sin precedentes o personas insanas que inician incendios. No podemos naturalizar la muerte de un bombero y de cualquier persona de Chile.

10:49 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos: El Gobierno de Chile sin duda nos ha entregado importantes aportes con el fin de seguir adelante, pero no los suficientes. Nuestro presupuesto hoy en día es mejor pero no óptimo.

10:48 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos, celebró ayuda a voluntarios: "Estamos agradecidos del cariño que nos ha entregado nuestro país. Queremos agradecerles a todas las personas que nos ayudan, no solo económicamente, sino también con alimentación".

10:47 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos, por agresión a Bomberos en Angol: "No es primera vez que ocurre. Sufrió daños un carro bomba, rompieron el parabrisas, y después empezaron los balazos".

10:42 - | #Cooperativa90 Búsqueda de víctimas en el Biobío: a las 10:30 horas comenzó una operación de rastreo exhaustivo, liderado por la PDI y el SML, desde la población Ríos de Chile de Lirquén hacia Concepción, siguiendo el sentido inverso al avance de las llamas para asegurar que no existan fallecidos no detectados

10:34 - | Origen de los incendios: La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, planteó que la principal tesis que investigan apunta a negligencia eléctrica. En concreto, señaló que los siniestros de Pinto, Quillón y San Nicolás fueron iniciados por negligencia eléctrico.

10:34 - | El Presidente Gabriel Boric abordó la tesis del Ministerio Público ante la prensa, tras reunirse este lunes con autoridades de la Región de Ñuble, y sostuvo: %u201CSería irresponsable de mi parte hoy día atribuir causas definitivas a los incendios de ahora. Eso depende de la fiscalía. La fiscal acá nos contó cuáles son las líneas de investigación que están trabajando, pero ahí hay una investigación y dejemos que esto se desarrolle con la prudencia%u201D.

09:31 - | #Cooperativa90 El alcalde de Temuco, Roberto Neira, confirmó la habilitación de la Escuela Boyeco como albergue y puso a disposición seis camiones aljibe y tres ambulancias para el traslado de afectados

09:30 - | #Cooperativa90 La titular del MOP, Jessica López, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, han sido designados como enlaces directos del Gobierno para coordinar con los municipios de La Araucanía

09:28 - | Las autoridades impedirán el flujo de civiles a Lirquén durante esta jornada para no entorpecer el paso de los vehículos de emergencia y de las policías que realizan los rastreos de víctimas fatales AHORA| Despliegue militar implica desvío obligado por Ruta Itata/Enlace Rafael rumbo a Tomé. No se va a autorizar el paso hacia Lirquén por hoy para ejecutar sin contratiempos el mega operativo de búsqueda @Cooperativa pic.twitter.com/hrmhgU2fdv — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 20, 2026

09:27 - | El Presidente Boric anunció que firmó decreto que autoriza a la Tesorería General de la República "otorgar todas las facilidades tributarias" a los damnificados por los incendios en el Biobío y Ñuble Acabo de firmar decreto que autoriza a la Tesorería de la República otorgar todas las facilidades tributarias a los afectados por los incendios en BioBio y Ñuble. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 20, 2026

09:26 - | #Cooperativa90 Ministro Elizalde sobre reportes de personas que presuntamente intentaron provocar incendio en las inmediaciones de la central eléctrica de Penco: "Hemos hecho la consulta esta mañana a las distintas instituciones y no se ha ratificado que esos hechos hayan acontecido"

09:24 - | #Cooperativa90 Luis Cordero, ministro de Seguridad, por ataque armado a Bomberos en Angol: "Es evidente que, al igual que como lo hicimos en la temporada pasada, vamos a ejercer acciones en contra de quienes participen de ilícitos de estas características"

09:23 - | #Cooperativa90 Ministro Elizalde por ataque armado a Bomberos en Angol: "Estos hechos no van a quedar en la impunidad y, en la medida que la investigación permita determinar quiénes están detrás de estas acciones, se va a aplicar el máximo rigor de la ley"

09:22 - | #Cooperativa90 Ministro Elizalde: " (En Angol) se produjo un ataque que generó una rotura de un vidrio respecto a un vehículo (de emergencia). En el caso de Bomberos también hubo un ataque. Nosotros condenamos enérgicamente estos hechos. Son hechos inaceptables, más aún en un contexto de emergencia. Cuesta concebir que se produzca un ataque de esta naturaleza"

09:21 - | #Cooperativa90 Ministro Elizalde: "Quiero reconocer el trabajo que ha hecho Carabineros, porque por un lado están colaborando en la ayuda y la evacuación para proteger a las personas, pero al mismo tiempo siguen trabajando por sus funciones de velar por la seguridad de los chilenos"

09:19 - | #Cooperativa90 Ministro Elizalde sobre la captura de un hombre de 50 años sorprendido in fraganti mientras encendía fuego en Penco: "Ayer, una persona adulta con antecedentes penales y policiales fue detenida y está a disposición de la justicia. No obstante, es la Fiscalía la que tiene que anunciar si se va a proceder a su formalización y, particularmente, sobre la base de qué delitos"

09:12 - | #Cooperativa90 Álvaro Elizalde, ministro del Interior, en nuevo balance desde Senapred: "Queremos insistir en la importancia de actuar con responsabilidad y hacer caso a las instrucciones que emanan de la autoridad"

09:00 - | En Cooperativa, Sergio Giacaman valoró como una "señal positiva" la captura de un hombre de 50 años sorprendido in fraganti mientras encendía fuego en Penco: #Cooperativa90 Gobernador del Biobío atribuye incendios a "enfermos" y fustiga a "desubicados que van a sacar fotos" https://t.co/VwGXu4wtYv pic.twitter.com/ZZFHLBDRRF — Cooperativa (@Cooperativa) January 20, 2026

07:58 - | En el sector Santa Cruz de Collipulli se reporta el incendio más grande de la Región de la Araucanía hasta el momento, con una afectación que supera las 800 hectáreas de vegetación

07:55 - | Temuco (Sector Conoco Chico): Se confirma la destrucción de al menos tres viviendas por la acción del fuego. Carabineros y Bomberos lideraron la evacuación de entre 30 y 50 hogares ante la proximidad de las llamas

07:53 - | La Región de la Araucanía enfrenta una situación crítica tras la ocurrencia de 22 incendios forestales en las últimas horas, lo que ha derivado en la declaración de Alerta Roja para las provincias de Cautín y Malleco

07:51 - | Gobernador del Biobío: No queremos ser Valparaíso y Viña del Mar; nos gustaría mirar lo que se hizo en Castro y Santa Olga, con iniciativas público-privadas y en menos de dos años se dieron respuestas a las familias

07:51 - | Gobernador del Biobío: No queremos que la gente circule hacia Lirquén, porque la situación es sumamente compleja, por el operativo que va a recuperar los cuerpos y porque es molesto para los equipos de emergencia

07:51 - | Gobernador del Biobío: Sostengo mi opinión de que hay mano humana en el origen de los incendios. Confío en la justicia, sé que a veces puede tardar, pero lo importante es que se investigue bien. Creo que son personas enfermas, tal vez un grupo de personas enfermas, que tienen el conocimiento y lo planifican bastante bien

07:50 - | Gobernador del Biobío: Chaimávida tuvo un rebrote durante la noche, pero no generó mayores complicaciones [En vivo] El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman (@sgiacamang), conversa con El Diario de @Cooperativa#Cooperativa90 https://t.co/WoFHXvthxL pic.twitter.com/SAAN6npDyW — Cooperativa (@Cooperativa) January 20, 2026

07:45 - | El mayor nivel de daño por los incendios se concentra en la Región del Biobío, con más de 20.000 hectáreas arrasadas, particularmente en Rancho Chico y Trinitarias

07:45 - | Anoche, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que 31 incendios se mantienen en combate a nivel nacional, mientras que desde el sábado 17 de enero se han registrado 142 siniestros

07:34 - | Las autoridades solicitaron a la población abstenerse de viajar hacia Lirquén durante esta jornada para no entorpecer el paso de los vehículos de emergencia y de las policías que realizan los rastreos de víctimas

07:33 - | Penco: Una madre, ante la inminencia de las llamas, entregó a sus hijas mellizas a un carro de Bomberos para salvarles la vida, perdiendo el contacto con ellas en medio del humo. El grupo familiar ya ha sido localizado. Las lactantes y la madre están internadas en Talcahuano y Lirquén. El hermano mayor, de 10 años, se encuentra en la UCI del Hospital de Concepción con asistencia ventilatoria, pero fuera de riesgo vital

07:33 - | Carabineros de la Tercera Comisaría de Penco detuvo a un hombre de 50 años en el sector de Villa Margarita. El individuo fue sorprendido por un suboficial en retiro iniciando fuego en matorrales cercanos a un sector empresarial. Se le incautó un encendedor y fue puesto a disposición de la justicia tras ser retenido por testigos y Bomberos

07:33 - | Población Gabriela Mistral, Lirquén: El corresponsal Crístofer Espinoza constató en terreno la extrema vulnerabilidad de los vecinos que lo perdieron todo. Familias como la de la vecina María Luisa Parra se encuentran durmiendo a la intemperie o bajo techos improvisados de aleros que sobrevivieron al fuego Amanece en Lirquén, Penco. La vaguada costera baja considerablemente la temperatura. Muchas familias deciden quedarse en sus sitios con carpas a la espera de ayuda @Cooperativa pic.twitter.com/QHdR9qfiph — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 20, 2026

07:27 - | La Fiscalía Regional del Biobío, liderada por Marcela Cartagena, ha instruido un operativo masivo en el sector de Lirquén, epicentro de la tragedia, junto a personal experto del SML, la PDI y Carabineros. El objetivo es realizar una revisión exhaustiva para descartar la presencia de más víctimas fatales

07:26 - | Seis de las víctimas fatales ya han sido identificadas por el SML, según confirmó en la noche de este lunes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde

07:25 - | Los megaincendios originados el sábado han destruido hasta ahora más de 34.000 hectáreas en las regiones de Biobío y Ñuble y han obligado a evacuar decenas de miles de personas