Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Plataroma reúne a mascotas con sus familias tras los incendios forestales

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La emergencia provocada por los incendios forestales en el centro-sur del país no solo ha dejado pérdidas materiales y humanas, sino también a cientos de mascotas desplazadas o extraviadas. Frente a este escenario surgió AnimalesPerdidos.cl, una plataforma gratuita que utiliza tecnología para facilitar la búsqueda de animales domésticos en medio de la crisis.

Javier Morales, estudiante de Ingeniería Civil Informática y uno de los creadores del sitio, explicó a Una Nueva Mañana una de las características más innovadoras del proyecto: el uso de algoritmos para agilizar el reencuentro entre quienes buscan a sus mascotas y quienes han encontrado animales: "En la plataforma tenemos una inteligencia artificial que creamos nosotros, que hace el macheo de si tiene las mismas cualidades que otro. Entonces ahí pueden verlo y, si justamente es uno que están buscando, se pueden poner en contacto", detalló Morales.

Hasta ahora, la plataforma ha registrado más de 500 mascotas perdidas y ha logrado gestionar 85 reencuentros entre animales y sus familias

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados