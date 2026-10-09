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Aluvión en Las Condes: Bomberos evacuó y rescató a más de mil personas

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El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, relató en Cooperativa las labores de rescate y evacuación desplegadas tras el aluvión en San Carlos de Apoquindo.

El operativo movilizó a cerca de 200 voluntarios y 14 carros bomba, que trabajaron en seis sectores para asistir a los afectados. Según detalló, más de mil personas fueron rescatadas o evacuadas y seis lesionados debieron ser trasladados a centros asistenciales, entre ellos un menor con una fractura en una pierna.

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