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Curacautín enfrenta el día después del desastre fluvial

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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Una fuerte tormenta eléctrica acompañada de intensas granizadas causó graves desbordes de ríos y esteros en la comuna cordillerana de Curacautín, en la Región de La Araucanía, afectando al menos a una veintena de viviendas.

El agua superó el metro de altura en algunos sectores e impactó la Ruta Internacional CH-181.

Aunque el tiempo ha mejorado de momento en la zona, los equipos de emergencia continúan trabajando en el catastro y apoyo a los vecinos afectados.

Escucha los detalles en el informe del corresponsal Claudio Arévalo.

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