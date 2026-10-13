Curacautín enfrenta el día después del desastre fluvial
Publicado: | Fuente: Cooperativa
Una fuerte tormenta eléctrica acompañada de intensas granizadas causó graves desbordes de ríos y esteros en la comuna cordillerana de Curacautín, en la Región de La Araucanía, afectando al menos a una veintena de viviendas.
El agua superó el metro de altura en algunos sectores e impactó la Ruta Internacional CH-181.
Aunque el tiempo ha mejorado de momento en la zona, los equipos de emergencia continúan trabajando en el catastro y apoyo a los vecinos afectados.
Escucha los detalles en el informe del corresponsal Claudio Arévalo.