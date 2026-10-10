"Es impresionante": Vecina destaca ayuda de voluntarios tras aluvión
Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Más de 200 voluntarios llegaron hasta la comuna de Las Condes para prestar ayuda en los sectores afectados por el reciente aluvión ocurrido en el sector San Carlos de Apoquindo, donde más de 2.000 viviendas registraron diferente tipo de daños.
"Es impresionante ver a los chiquillos venir de otros barrios a ayudar con tanta generosidad", relató una vecina afectada a Cooperativa.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, explicó que al menos 60 casas quedaron inutilizables producto del barro y las rocas durante la emergencia.