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"Mi auto se fue a la miechica": vecino de San Carlos de Apoquindo relató el impacto del aluvión en su hogar

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
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Cuando Domingo regresó a su casa en San Carlos de Apoquindo la tarde del jueves, se encontró con un escenario devastador: barro, piedras, accesos bloqueados y su automóvil arrastrado varias cuadras por la fuerza del agua.

En medio de las intensas labores para despejar la entrada de su vivienda, relató a Cooperativa cómo vivió la emergencia del aluvión y la difícil tarea de remover el lodo.

"Falta harta ayuda", advirtió, mientras él y sus vecinos continúan trabajando para recuperar sus hogares.

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