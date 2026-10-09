"Mi auto se fue a la miechica": vecino de San Carlos de Apoquindo relató el impacto del aluvión en su hogar
Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Cuando Domingo regresó a su casa en San Carlos de Apoquindo la tarde del jueves, se encontró con un escenario devastador: barro, piedras, accesos bloqueados y su automóvil arrastrado varias cuadras por la fuerza del agua.
En medio de las intensas labores para despejar la entrada de su vivienda, relató a Cooperativa cómo vivió la emergencia del aluvión y la difícil tarea de remover el lodo.
"Falta harta ayuda", advirtió, mientras él y sus vecinos continúan trabajando para recuperar sus hogares.