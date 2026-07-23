Región de Coquimbo: Habitantes enferman tras beber agua de lluvia ante prolongado corte

La crisis por los cortes de agua potable en la Región de Coquimbo —uno de los impactos más severos del reciente temporal— alcanzó un nivel crítico en términos sanitarios.

La situación llevó a las autoridades locales a extremar las medidas ante la aparición de los primeros cuadros infecciosos en la población.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, confirmó que vecinos de sectores rurales como Quilacán han registrado problemas gastrointestinales tras verse obligados a consumir e hervir agua de lluvia, ante el agotamiento de sus reservas y las fallas en el reparto mediante estanques estacionarios.

"Hemos hecho lo que humanamente hemos podido: estamos repartiendo bidones y agua embotellada para que la gente no se enferme. Hoy vengo de Quilacán y las personas ya presentaban problemas gastrointestinales porque sacaban agua de la lluvia para tomar. Es una situación grave", enfatizó la jefa comunal.

Críticas a la sanitaria y refuerzo de la distribución

Ante la emergencia, la alcaldesa apuntó a la falta de previsión de la empresa Aguas del Valle frente a la turbiedad del río, señalando que la compañía "no dio el ancho ni tuvo la planificación correspondiente".

"Esto no es una novedad: sabemos que la planta está en un lugar de riesgo y que cuando el río viene turbio se cierran las bocatomas. Nos proyectaron que el domingo sería el día más complicado y así fue. Enviamos un oficio al general Ribba para evaluar cómo reforzar el área, porque las medidas de la sanitaria claramente no dieron abasto", cuestionó Norambuena.

Frente al complejo escenario, el jefe de la Defensa Nacional, general Eugenio Ribba, informó esta mañana, en El Diario de Cooperativa, la habilitación de 10 puntos de llenado para acelerar el desplazamiento y la recarga de los camiones aljibe.

Mientras en comunas como Ovalle el suministro comenzó a reponerse de forma paulatina bajo restricciones de turbiedad, en la conurbación La Serena-Coquimbo cerca del 85% de la población permanece sin servicio regular.

Evaluación de daños y millonarias pérdidas económicas

En paralelo a la contención hídrica, autoridades regionales y parlamentarios iniciaron la evaluación de los daños materiales para proyectar la fase de reconstrucción.

Solo en la comuna de La Serena, el municipio calculó preliminarmente en 30 millones de dólares la inversión requerida para reparar la infraestructura vial destruida por las crecidas.

El monto no incluye las pérdidas en viviendas ni en los sectores agrícola e industrial, donde entidades como la cooperativa pisquera Capel sufrieron severos perjuicios.

El gerente de la cooperativa, Claudio Escobar, detalló que "en el catastro preliminar ya contabilizamos cerca de un centenar de productores con pérdidas en sus cultivos, parrones, sistemas de riego y todo lo que conlleva la producción".

"Por otra parte, tenemos cuatro plantas de producción afectadas; entre ellas la principal en Vicuña, nuestra casa matriz de embotellado y distribución. Ahí la situación es muy compleja porque el corte del camino impide el tránsito de colaboradores, proveedores y logística", concluyó.