Aguas del Valle normaliza servicio de su red de agua en la ciudad de Ovalle

Después de varios días sin suministro debido a la turbiedad en los ríos asociada con el sistema frontal, Aguas del Valle confirmó que el servicio de su red agua fue normalizado en toda la ciudad de Ovalle, en la Región de Coquimbo.

En un comunicado emitido este jueves, la sanitaria afirma que la reposición se logró "luego de un intenso trabajo técnico desplegado para recuperar la operación de los sistemas de producción y distribución afectados por el inédito temporal".

"En esta etapa de recuperación del sistema, el agua puede presentar algunas trazas de turbiedad, por lo que su uso deber ser soló para baños, aseo y limpieza y no para beber o cocinar", aseveró la sanitaria.

Dicho esto, Aguas del Valle informó a la población que "nuestros equipos continúan monitoreando la calidad del agua y realizaremos los análisis correspondientes para confirmar que cumple con todos los estándares para el consumo humano".

Asimismo, la firma "agradeció la comprensión de la comunidad y el apoyo brindado por las autoridades durante esta situación excepcional, lamentando los inconvenientes que este inédito evento climático pudo generar a sus clientes".

"Sabemos las dificultades que esta contingencia provocó a muchas familias y queremos agradecer su paciencia y colaboración", añadió Nazer, destacando que "nuestros equipos trabajaron de manera ininterrumpida para restablecer el servicio en el menor tiempo posible".