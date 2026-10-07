El nuevo sistema frontal dejó más de 70 milímetros de agua en Valparaíso y provocó un derrumbe de tierra en la avenida España, antes del puente Capuchinos en dirección a Viña del Mar, generando gran congestión vehicular tras una restricción de pista.

Las precipitaciones también causaron deslizamientos en el barrio Miraflores de Viña del Mar y en la calle Tomás Ramos de Valparaíso, donde el material afectó a una vivienda y obligó a activar protocolos de emergencia y ofertas de albergue municipal.

En tanto, la Armada proyecta una ligera inestabilidad climática con probabilidad de chubascos para la madrugada del jueves, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas vulnerables de la vía principal que une ambas comunas.

Escucha el informe de la periodista Belén Velásquez.

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