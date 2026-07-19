19:51 - | ] Bloqueo en la alta montaña: Cerca de 900 camiones están varados en Los Libertadores debido a nevadas superiores a lo esperado. Evalúan desvío a otros pasos fronterizos.

19:49 - | Hospital de Quintero operó con soporte provisorio tras quedar sin suministro eléctrico y sufrir falla en su generador principal durante el temporal

19:49 - | Más de 115.000 clientes permanecen sin luz en la Región de Valparaíso

19:48 - | Alerta en la conectividad: Reportan socavones mayores en la Av. Altamirano (Valparaíso) y Ruta F-30E (Puchuncaví). Marejadas amenazan el borde costero la próxima semana.

19:43 - | Crítico balance en Valparaíso: Delegado Manuel Millones confirma un fallecido, 860 damnificados y 974 personas aisladas tras el sistema frontal

19:43 - | Reportan manifestaciones y barricadas en Galvarino y en las cercanías del peaje de Quepe debido a la demora en la reposición del servicio eléctrico.

19:01 - | Crisis eléctrica en la Región de la Araucanía: Vecinos de Villarrica, Temuco, Lautaro y Galvarino cumplen más de cinco días sin suministro tras el sistema frontal.

18:30 - | ¡ATENCIÓN! Autoridades emiten alerta por crecida de la quebrada Santa Gracia en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo. Se solicita a la población máxima precaución ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida de la quebrada Santa Gracia EVITA los sectores Lambert e Islón, en la comuna de La Serena, Región de #Coquimbo.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. pic.twitter.com/tViZua665y — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

18:29 - | Ante emergencia hídrica, SENAPRED advierte: "Por alerta de crecida del río Huasco EVITA acercarte al Callejón Martínez, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama".

18:29 - | Ante emergencia hídrica, SENAPRED advierte: "Por alerta de crecida del río Huasco EVITA acercarte al Callejón Martínez, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama".

18:13 - | Senapred solicita evacuación inmediata del sector Las Tablas en la comuna de Freirina, Región de Atacama, por activación de la Quebrada del Negro

18:09 - | Por alerta de crecidas de los ríos Elqui y Turbio, Senapred llama a evitar acercarse a las riberas de los ríos antes señalados, en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecidas de los ríos Elqui y Turbio EVITA acercarte a las riberas de los ríos antes señalados, en la comuna de #Vicuña, Región de #Coquimbo.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos%u2026 pic.twitter.com/jGIJJIomSl — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

16:55 - | Por activación de Quebrada Centinela, Senapred solicitó evacuar el sector La Arena, en la comuna de Huasco (Región de Atacama). ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por activación de Quebrada Centinela, solicita EVACUAR sector La Arena, en la comuna de #Huasco, Región de #Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA mantener la calma y%u2026 pic.twitter.com/GPVT49lvnH — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

16:41 - | El organismo preventivo también modificó la alerta temprana preventiva para la Región de Antofagasta, ante precipitaciones en la costa desde Paposo al sur y vientos que, según las alertas vigentes, podrían alcanzar ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.

16:30 - | Por activación de Quebrada Lo Martínez, se mandó alerta SAE de evacuación para el sector Huasco Bajo, en la comuna de Huasco, Región de Atacama. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por activación de Quebrada Lo Martínez, solicita EVACUAR sector Huasco Bajo, en la comuna de #Huasco, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA mantener la%u2026 pic.twitter.com/Ywhn5PwWzo — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

16:28 - | Misma evacuación solicitó en el sector de Amancay, en la comuna de Freirina (Región de Atacama), por la activación de Quebrada Alarcón. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por activación de Quebrada Alarcón,solicita EVACUAR sector #Amancay, en la comuna de #Freirina, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA mantener la calma y%u2026 pic.twitter.com/8PBP32hVTB — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

16:27 - | Por desborde de quebrada Marquesa, también envió la alerta SAE a los sectores Marquesa y Nueva Talcuna, en la comuna de Vicuña (Región de Coquimbo). ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por desborde de quebrada Marquesa, solicita EVACUAR sectores Marquesa y Nueva Talcuna, en la comuna de Vicuña.



También se solicita evacuar los sectores El Arrayán y Calera, por desborde de quebrada El Arrayán, en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo.%u2026 pic.twitter.com/Y89s5KhCR0 — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

15:55 - | Por activación de quebrada Maitencillo, Senapred ordenó evacuar sector de Maitencillo Bajo, en la comuna de Freirina, Región de Atacama. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por activación de quebrada #Maitencillo,solicita EVACUAR sector de Maitencillo Bajo, en la comuna de Freirina, Región de Atacama.



También, por desborde del Canal Ventana, se solicita evacuar Población Pablo Neruda, en la comuna de Vallenar, Región de%u2026 pic.twitter.com/WUQM2LOhWc — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

15:29 - | Además, por alerta de crecida del río Huasco, solicitó evitar acercarse a la ribera en las comunas de Huasco, Freirina y Vallenar en la Región de Atacama. ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida del río Huasco solicitamos EVITAR ribera del río Huasco, en las comunas de #Huasco, #Freirina y #Vallenar en la Región de #Atacama.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de%u2026 pic.twitter.com/8hJynl2qL7 — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

14:05 - | También envió la alerta SAE al sector de la ribera del río Limarí, en la comuna de Ovalle (Región de Coquimbo), por desborde. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por desborde del río Limarí, solicita EVACUAR sector de la ribera del río Limarí, en la comuna de #Ovalle, Región de Coquimbo. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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14:04 - | Senapred ordenó evacuar sector Villa San Pedro, por activación de quebrada Francisco Pizarro, en la comuna de Huasco, Región de Atacama. ¡ATENCIÓN!#SENAPRED solicita EVACUAR sector Villa San Pedro, por activación de quebrada Francisco Pizarro, en la comuna de #Huasco, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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13:50 - | Guerra: No va a ser posible instalar el Hospital Modular MIlitar (para reforzar el Hospital de Ovalle) antes de cuatro días. Hay que hacer conexión eléctrica y de agua

13:49 - | Guerra: La gente pensó que nunca más íbamos a tener este tipo de fenómenos, pero se equivocaron. Los ríos tienen su cauce

13:48 - | Guerra: No hay ninguna quebrada de la provincia del Limarí que no esté activada, por lo que el helicóptero de Carabineros que usamos es importante (para rescatar a personas aisladas)

13:46 - | Ivonne Guerra, delegada providencial del Limarí: Seguimos enfrentando un escenario bastante complejo, ya ha comenzado a llover y el peak será a las 18 horas

13:20 - | La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, informó que hay más de 800 damnificados y 60 mil aislados en toda la Región de Valparaíso

13:15 - | "Se solicita a la comunidad realizar un acopio responsable y acotado de agua potable. La empresa reforzó su plan de abastecimiento alternativo con más de 100 estanques y camiones aljibe para atender a la población mientras se extienda la contingencia", afirma el texto.

13:15 - | "La persistente alta turbiedad del río Elqui hace inevitable una suspensión parcial y temporal del servicio en algunos sectores de la conurbación a partir de las 20 horas de hoy", comunicó la empresa.

13:13 - | En la Región de Coquimbo, Aguas del Valle informó que efectuará un corte parcial de emergencia en sectores de Coquimbo y La Serena por condiciones extremas en el río Elqui

13:02 - | El diputado DC Cristián Mella también solicitó oficiar a la SEC y a la Subsecretaría de Energía por las interrupciones de luz en Valparaíso.

12:59 - | La jefa comunal pidió "arbitrar todas las medidas que el ordenamiento jurídico entregue, a fin de velar por el oportuno restablecimiento de un servicio tan vital como lo es la electricidad%u201D.

12:58 - | La alcaldesa Carolina Corti asegura que el corte de suministro eléctrico %u201Cha tenido efectos devastadores respecto de adultos mayores, personas electrodependientes, ha originado pérdida de alimentos, problemas de conectividad y falta de suministro de agua potable, respecto de zonas rurales dependientes de APR%u201D.

12:58 - | Municipalidad de Quilpué ofició a la SEC por 24.500 vecinos de la comuna sin suministro eléctrico

12:53 - | Le siguen La Araucanía (36.993), Coquimbo (31.622), Antofagasta (6.957) y Metropolitana (6.889)

12:52 - | La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que Valparaíso es la región con mayor afectación de luz (111.785 clientes vulnerados)

12:49 - | Delegación presidencial provincial de Osorno efectúa un plan de reanudación de infraestructura en San Juan de la Costa

12:42 - | Bolívar: No creo que el hecho que el ministro Barros no esté presencialmente en el país afectará la gestión ante los temporales

12:40 - | Bolívar: Lo que planteo es que lo que se necesite estará a disposición de la autoridad para resolver las situaciones que se presenten

12:40 - | Bolívar: Lo que se trata de cumplir es la respuesta a requierimientos de medios para entrar a situaciones puntuales. Si eso no ha llegado, malamente pueden desplegarse de forma espontánea en vez de focalizada

12:38 - | Bolívar: Tenemos medios que están sin ser empleados. Si la autoridad local los requiere, estarán disponibles. Hay medios desplegados, pero que las soluciones han sido resueltas por otros medios

12:35 - | Bolívar: Llamaría a tratar de focalizar el esfuerzo con la adecuada información y canalizándola por los canales que corresponden

12:35 - | Bolívar: Insisto que no depende de las instituciones desplegar por sí los medios, sino una adecuada coordinación de la autoridad local

12:34 - | Bolívar: Entiendo la preocupación de la autoridad local, todo lo que se ha necesitado se ha satiusfecho en forma oportuna

12:31 - | Bolívar: No siempre las personas están dispuestas a evacuar, hay una serie de consideraciones que lo hacen difícil. No es tan lineal y se requiere coordinación estrecha

12:31 - | Christian Bolívar, ministro subrogante de Defensa: Sé que todos los alcaldes quieren darle solución a sus respectivos problemas, pero tenemos una presencia buena de aeronaves y se requiere coordinación entre autoridades y canalizar el flujo de información

12:26 - | El Ministerio de Salud recordó cuáles son los números para contactar en caso de una emergencia en este sistema frontal. Ante cualquier emergencia, estos son los números que necesitas tener a mano %u26A0%uFE0F #ChileSeCuida pic.twitter.com/44acdZMZrN — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 19, 2026

12:24 - | La autoridad recordó que pueden exponerse a multas por la causal de "bañista imprudente"

12:23 - | Cerca de 30 surfistas en La Serena que llegaron al mar a practicar su deporte motivó una intervención de personal militar y de autoridades centrales para disuadirlos

12:15 - | Senapred solicitó evacuar sector El Jilguero, por activación de quebrada El Jilguero, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector El Jilguero, por activación de quebrada El Jilguero, en la comuna de #Vallenar, Región de Atacama. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA mantener la%u2026 pic.twitter.com/BtByQPP1L6 — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

12:12 - | Jorquera: La lógica con el apoyo del Hospital Modular Militar es no perder capacidad de gestión. El volumen de atenciones no debería verse afectada

12:11 - | Jorquera: Las autoridades de salud nos pidieron mantener funcionando todas nuestras operaciones y así está sucediendo

12:10 - | Ernesto Jorquera, director del Servicio de Salud de Coquimbo: Los pabellones de urgencia en la red asistencial están funcionando sin problemas

11:46 - | El río Elqui llegó al Pacífico tras aumento de su caudal Tras intensas lluvias en Coquimbo, el río Elqui en La Serena aumentó su caudal, llegando con fuerza a su desembocadura en el Pacífico. %uD83D%uDCF2 Más detalles en https://t.co/SZhWK5KRZv pic.twitter.com/7nvCifzgav — VLN Radio (@vlnradio) July 19, 2026

11:39 - | Delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, Gonzalo Pardo: Nosotros tenemos que estar cortando caminos y el organismo competente no está presente. Tenemos que salvaguardar la vida con responsabilidad municipal cuando no nos compete. Y no me quejo que tengamos que salir nosotros, me quejo de la no presencia de las autoridades o el mandato a nivel central. Entiendo que no van a dar basto, pero necesitamos el pronunciamiento de que esto sea declarado zona de catástrofe porque estamos en zona de catástrofe.

11:32 - | Delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, Gonzalo Pardo: Estamos pidiendo que el Gobierno pueda decretar zona de catástrofe para que se liberen los recursos y actuar hoy. Ahora se viene otro frente y el martes también.

11:29 - | Delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, Gonzalo Pardo: No sé si las autoridades a nivel central llegaron al sector, pero acá hemos tenido a las autoridades locales y regionales. Fuimos afectados por marejadas y vientos. Ya necesitamos la activación de los recursos, pero por la magnitud de la catástrofe no va a alcanzar el recurso para toda la región.

11:28 - | Delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, Gonzalo Pardo: La mayor emergencia que tenemos en Tongoy son las rutas cortadas. Los recursos municipales ya están sobrepasados. El llamado es que el Gobierno descentralice y necesitamos a las autoridades en el territorio porque la toda la región está devastada. Necesitamos el apoyo a nivel central.

11:23 - | Delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, Gonzalo Pardo: Ha sido una catástrofe para nosotros, aunque no ha sido declarada como tal. Tongoy es una península y son todos caminos de tierra, por lo que ese sector quedó prácticamente aislado. Por otra parte, bajaron todas las quebradas y humedales, y estamos casi al 95% desconectados de los alrededores. La única ruta de acceso es la D 440, que nos une con Coquimbo.

11:19 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: El volumen de afectación por este temporal ha sido enorme. Tenemos un altísimo impacto producto de los vientos, con caídas de árboles, y una destrucción de la infraestructura eléctrica, no solo de distribución sino también de transmisión, lo que extiende las labores de reparación y normalización del suministro. No es reponer un fusible o reparar un cable.

11:15 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: La compañía tiene la disposición para realizar la compensación a los clientes. Se definió una compensación de hasta $40.000 para clientes con dificultades por estos cortes de suministro. Los que se deben hacer a través de los teléfonos de contacto.

11:14 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: Es una situación que nos tiene ocupados desde antes que llegara el frente, por lo mismo, desplegamos todos nuestros recursos. Tenemos más de 5.000 personas para atender la emergencia, y no se ha escatimado en ningún aspecto para dar solución y reparar cada una de las fallas para normalizar el suministro.

11:11 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: Hay cuatro zonas en la Región de Coquimbo que no podemos acceder, como Salamanca, Río Hurtado, Monte Patria y Canela.

11:10 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: Desde el miércoles hay 18 mil clientes sin servicio y alrededor de 20 mil los que están desde ayer (sábado), y alrededor de 17 mil en estas últimas horas.

10:53 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: Tenemos poco más de 62 mil clientes sin suministro. Entendemos la dificultad que significa esta situación, pero es necesario precisar el peak, que llegamos a tener el miércoles, con más de 320 mil clientes afectados producto de este temporal que ha afectado a gran parte del país.

10:48 - | Capitán Aldo Cabrera por evacuación en Tiltil: Son 14 familias las involucradas, de las que han evacuado cuatro, pero es una persona por familia y el resto ha optado por quedarse cuidando sus pertenencias. Carabineros y el Ejército ha desplegado sus recursos para el resguardo. Hay que privilegiar la vida de las personas.

10:46 - | Ordenan evacuar campamento por aumento de caudal del estero Tiltil Ordenan evacuar campamento por aumento de caudal del estero Tiltil https://t.co/bII91MR941 — Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2026

10:46 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: Necesitamos acelerar la entrega de ayudas. Tenemos más de 1.150 personas afectadas por las lluvias y, gran parte de ellas, con afectaciones críticas, con remociones en masa, afectaciones directas de casas en las que perdieron toda.

10:46 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: Por otro lado, necesitamos hacer una intervención en el estero Reñaca, es fundamental sacar los sedimentos, y para eso necesitamos la autorización para obras de emergencia y eso es solo con la firma del Ministerio de Obras Públicas.

10:38 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: En nuestro caso no necesitamos un estado de catástrofe, pero sí de la gestión activa de algunas autoridades para contar con ayuda, por ejemplo, las Fuerzas Armadas podría ayudarnos con algunos albergues. De momento, no hemos necesitado nada más que eso y tenemos una muy buena coordinación.

10:35 - | Es importante que se investigue si se prepararon. Las empresas son Chilquinta y CGE. No estoy diciendo que haya un problema con ellos, pero es importante -como nosotros prestamos servicios- saber cómo fue la perspectiva de riesgo para enfrentar esto, porque los municipios sabíamos que venía el fenómeno del niño y nos preparamos por todo Chile. Y queremos saber si las empresas lo hicieron y si hubo un incumplimiento se indemnice a las personas que estuvieron tres días sin suministro.

10:33 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: Hay personas que llevan más de 30 horas sin luz. Por temas contextuales, en la región hay casi 2 puntos de desempleo, por lo tanto, hay muchas personas que están sin empleo y los alimentos les cuesta obtenerlos y perder la mercadería por no tener refrigerador es terrible.

10:31 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: Existe una mesa de coordinación que ha levantado la delegación en conjunto con la ministra de Energía, estamos canalizando todo por allí. Esperamos que la Superintendencia y el Ministerio de Energía, y desde acá de al Seremi, logren una indemnización o una comunicación efectiva por parte de las empresas a los clientes.

10:09 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: Aquí todos tenemos responsabilidad y somos organismos que tenemos que cumplir de acuerdo a los servicios que prestamos. En el caso de las empresas eléctricas, lo cierto es que existe un monopolio por la naturaleza del servicio, por lo tanto, hay una normativa muy estricta de cómo deben repararse. Sin embargo, uno tiene que tener la capacidad e idoneidad de tener las comunicaciones adecuadas.

10:07 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para lo que resta de julio y agosto, es muy probable que el trimestre de invierno las precipitaciones estén sobre lo normal en la zona centro sur de Chile con el fenómeno del Niño, lo que se podría extrapolar hasta la zona norte.

10:03 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para la próxima semana se ve buen tiempo en la zona norte. Para el día sábado y domingo, estamos esperando cielo con condiciones soleadas y un aumento de la temperatura máxima.

10:02 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: En La Araucanía, las lluvias deberían estar ingresando el martes y mantenerse hasta el jueves, con precipitaciones normales. Para el miércoles, se esperan vientos entre los 25 y 40, con rachas de 50 kilómetros por hora.

10:00 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para la Región Metropolitana, las precipitaciones empiezan esta noche y se mantienen hasta el martes, pero con menos intensidad de las que se vivieron esta semana. No debería causar mayores afectaciones de las que ocurrieron estos días. Para el martes, el viento podría estar hasta los 50 kilómetros. Se esperan 20 y 30 milímetros más de precipitaciones.

09:49 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para la Región de Atacama y Coquimbo lo más fuerte se viene esta tarde. Estamos esperando lluvia fuerte, tormenta eléctrica y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Es lo que queda del sistema frontal. Incluye la zona sur de Atacama y el norte de Coquimbo, incluido toda la Provincia de Elqui.

09:46 - | Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle de Coquimbo: La planta Las Rojas, principal para entregar agua a La Serena y Coquimbo, detuvo su entrada normal el sábado a las 5:30 de la mañana. Hemos estado funcionando con nuestro sistema de respaldo y que nos ha permitido mantener el suministro durante este tiempo.

09:37 - | Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle de Coquimbo: Tenemos corte de suministro en la ciudad de Ovalle por la turbiedad en el Río Limarí. Toda la comuna está afectada por el corte de agua. Existe suministro alternativo para mantener el consumo básico. El comportamiento del río es incierto.

09:09 - | Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred: Tenemos 21 viviendas destruidas, 544 con daño mayor, 12.681 viviendas con daño menor, y 1.429 con daño en evaluación.

09:04 - | Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred: Entre el tramo de Atacama y La Araucanía, tenemos 1.652 damnificados; 1.519 albergados; 16.607 aislados; 14 lesionados; un desaparecido, y cuatro fallecidos.

08:56 - | Subsecretario del Interior, Máximo Pavez: Alertas rojas en la Provincia de Huasco, comuna de Tierra Amarilla, Región de Coquimbo, Valparaíso Continental, Cauquenes y Parral y la comuna de María Pinto en la Región Metropolitana.

08:49 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones: Teníamos distintas zonas identificadas por remoción en masa, principalmente, en Valparaíso, pero no ocurrió y fueron puntuales. La mayor complicación fue la crecida de los esteros y ríos: En la Provincia de Petorca, tuvimos a más de 800 personas aisladas; en la zona interior hubo desbordes en el Río Aconcagua, que también es alimentado por quebradas.

08:49 - | Suspenden clases de este lunes en regiones de Coquimbo y Valparaíso y en provincia de Huasco Suspenden clases de este lunes en regiones de Coquimbo y Valparaíso y en provincia de Huasco https://t.co/DHhrc96N8a — Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2026

08:45 - | Cortes de luz: Valparaíso continúa como la más afectada y concentra a 111.729 de clientes sin suministro eléctrico, seguido por La Araucanía, con 34.460, y Coquimbo, con 32.492.

08:40 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Queremos pedirle al Gobierno que nos manden más aeronaves, la del Ejército que se comprometió nunca llegó, y que nos decreten zona de catástrofe, porque con eso podemos habilitar mayor cantidad de recursos, la reconstrucción acá será muy complicada, tenemos muchas zonas aisladas.

08:38 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Hasta el momento llevamos 36 personas rescatadas, en coordinación tanto con lo que está haciendo las aeronaves y el trabajo de Bomberos. Se espera que se pueda rescatar a unas 50 o 60 personas más. Ese es el catastro que tenemos nosotros.

08:37 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Las quebradas bajaron su intensidad, pero se espera que llegue el tercer frente, que debiese ser igual que el que tuvimos el sábado, que fue bastante grande. Necesitamos rescatar a las personas en esta ventana que tenemos de la mañana.

08:34 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Vamos en el tercer rescate por parte de Carabineros. Hoy apenas partió la luz del día, Carabineros ya rescató a dos personas que nos quedaron pendientes.

08:27 - | Enel Distribución confirmó que 2.858 clientes se encuentran sin suministro de energía en la Región Metropolitana, principalmente, en las comunas de Conchalí, Cerro Navia y Maipú. Las cuadrillas siguen trabajando en distintos puntos de la capital para reparar y normalizar la infraestructura dañada.

08:27 - | La Dirección de Meteorología pronosticó la caída de entre 80 y 120 milímetros de lluvia para la Provincia de Huasco.

08:26 - | La Dirección de Meteorología pronosticó la caída de entre 40 y 60 milímetros de lluvia para este domingo en la Región de Coquimbo.

08:08 - | Las clases continuarán suspendidas en la provincia de Huasco y en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Para resguardar a las comunidades educativas ante los efectos del sistema frontal, se informa suspensión de clases en la Provincia del Huasco, Región de Coquimbo y Valparaíso para el lunes 20 de julio. pic.twitter.com/S9kNv9G2OH — Ministerio de Educación (@Mineduc) July 19, 2026